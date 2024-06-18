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5月我国外汇市场运行总体平稳

2024年06月18日08:54 | 来源：光明日报
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原标题：5月我国外汇市场运行总体平稳

本报北京6月17日电（记者温源）国家外汇管理局17日发布的数据显示，5月份，我国跨境资金流动趋向均衡，外汇市场运行总体平稳。企业、个人等非银行部门跨境收入和支出规模相当，呈现基本平衡，跨境资金流动形势显著向好；市场预期保持平稳，外汇交易理性有序，结售汇逆差明显收窄，外汇市场供求状况进一步改善。

数据显示，5月份，货物贸易跨境资金净流入较快增长，外资投资境内债券规模保持较高水平。在我国外贸发展态势持续向好的支撑下，5月份货物贸易项下跨境资金净流入同比和环比分别增长23%和76%，净流入规模创2023年下半年以来单月新高，持续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。同时，外资配置人民币资产意愿较强，5月份净买入境内债券320亿美元，环比增长86%，处于历史较高水平。此外，境内主体对外各类投资更加平稳有序。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，未来我国外汇市场保持稳健运行具备坚实基础。随着宏观政策加快落地显效，我国经济回升向好态势将进一步得到巩固和增强，经济基本面对外汇市场和人民币汇率将起到有力支撑作用。近期世界银行、国际货币基金组织等多个国际机构上调了对我国全年经济增速的预期，显示了国际社会对我国经济发展的信心。同时，近年来我国企业不断创新发展，国际竞争力和适应外部环境变化的能力持续提升；外汇市场参与主体更加成熟，汇率避险工具运用更加广泛，人民币跨境使用占比稳步提高，汇率风险管理能力不断增强，外汇市场内在韧性增强有助于市场平稳运行。

(责编：罗知之、李楠桦)
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