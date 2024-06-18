原标题：国家统计局：房地产市场出现了一些积极变化

本报记者 孟 珂

6月17日，国家统计局发布数据显示，2024年5月份，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅略有扩大。

国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华6月17日在国新办举行的新闻发布会上表示，党中央、国务院高度重视房地产工作，中央政治局会议提出，要抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。国务院常务会议指出，要着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施，这些政策举措的贯彻落实，下一阶段将会促进房地产市场平稳健康发展。

5月17日，中国人民银行、国家金融监督管理总局等部门出台一系列支持房地产的举措，包括明确取消全国层面房贷利率政策下限、下调房贷首付款比例和公积金贷款利率、设立保障性住房再贷款等多方面内容。

刘爱华表示，5月中旬以来，有关部门和地区进一步调整优化房地产政策，房地产市场出现了一些积极的变化。从数据来看，1月份至5月份新建商品房销售额、房屋新开工面积同比降幅有所收窄。但也要看到，政策效应释放还需要一定时间，目前房地产市场仍在调整过程中。1月份至5月份，房地产开发投资同比下降10.1%，房屋新开工面积下降24.2%，新建商品房销售面积下降20.3%，销售额下降27.9%。

“一系列房地产支持政策落地后，市场成交量尤其是二手房成交量有了明显提升。”58安居客研究院院长张波对《证券日报》记者表示，“二线和三线城市的房价总体还在下行，但从近几个月的房价表现来看，已经呈现出接近底部的趋势。”

诸葛数据研究中心首席分析师王小嫱表示，在一系列政策支持下，今年3月份起新开工投资降幅有一定程度的收窄，但房企投资信心恢复仍需时间。

诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪对《证券日报》记者表示，6月份进入房企年中促销季，“以价换量”趋势或持续，短期价格仍然缺乏稳定上涨的动力。

5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比4月份扩大0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降1.1%、1.4%和0.8%，上海上涨0.6%。二线和三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.7%和0.8%，降幅均比4月份扩大0.2个百分点。

二手住宅方面，5月份一线城市二手住宅销售价格环比下降1.2%，降幅比4月份扩大0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降1.2%、1.3%、1.6%和1.0%。二线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅比4月份扩大0.1个百分点。三线城市二手住宅销售价格环比下降0.9%，降幅与4月份相同。

(责编：罗知之、李楠桦)

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