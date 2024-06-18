原标题：央行缩量平价续作1820亿元MLF 下半年降准降息或将落地

本报记者 刘 琪

6月17日，中国人民银行（下称“央行”）开展40亿元7天期逆回购操作和1820亿元中期借贷便利（MLF）操作，以维护银行体系流动性合理充裕，操作利率分别维持1.8%、2.5%不变。鉴于当日有2370亿元MLF到期，故央行公开市场实现净回笼510亿元。

从MLF操作规模来看，央行在3月份、4月份缩量续作后，5月份进行等量续作，本月又回归缩量续作。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，近期MLF投放量较低，总体处于缩量或等量续作状态，主要受信贷需求偏弱及金融“挤水分”等影响。近期银行信贷投放节奏放缓，银行体系流动性较为充裕，商业银行对MLF操作的需求较低。

Wind数据显示，5月份，1年期AAA同业存单到期收益率均值降为2.09%，明显低于当前2.5%的MLF操作利率；6月份以来，截至6月14日，该指标均值进一步降至2.05%。

王青预计，三季度伴随金融“挤水分”影响逐步减弱，银行信贷投放加快，以及政府债券发行持续处于高位，银行对MLF的操作需求将会增加，MLF有望转向加量续作。

在民生银行首席经济学家温彬看来，6月份资金面扰动有限，因此降准或MLF加量续作的必要性均不高，且考虑到当前MLF与同业存单利率倒挂较多，MLF对维稳跨季的贡献度也较低。考虑到4月份以来央行对于货币宽松节奏相对谨慎的态度，预计央行仍将通过月末逆回购放量来适度注入流动性，平抑信贷投放、理财资金回表等阶段性扰动，维持资金利率平稳运行。

从MLF操作利率来看，自去年8月份由2.65%下调至2.5%以来，至今“按兵不动”。

“今年以来，央行已多次公开发声表示货币政策仍有空间，但前期政策效果还在显现，未来也会结合形势变化继续做好逆周期调节。”温彬表示，当前进一步降息仍面临内外部“双重约束”。从内部看，稳息差、防风险仍是影响因素；从外部看，人民币汇率也是重要考量。

王青分析，本月MLF操作利率保持不变，主要有两个原因：一是前期长端市场利率较大幅度下行，央行在多场合提示利率波动风险；近期长端市场利率有所回稳，但仍较大幅度向下偏离政策利率中枢，加之近期贷款利率走低，或意味着当前下调政策利率的迫切性不高。二是一季度经济增长超预期，二季度宏观数据波动较大，当前整体上处于政策效果观察期。

“考虑到未来一段时间物价水平仍将偏低，经济增长动能有待进一步增强，三季度下调MLF操作利率仍是重要政策选项之一。”王青说。

温彬认为，为进一步提振内需、促进物价温和回升、加大对实体经济支持力度，总量型工具发力的必要性仍在，货币政策将延续宽松。伴随内外部约束逐步缓解，下半年货币放松节奏或有所加快，降准降息仍存落地空间。

“降息窗口有望在三季度开启，降准则需等待契机，根据流动性情况相机抉择。”温彬表示，后续，为稳固经济运行，仍需要财政政策更大力度发力。从预估的政府债净融资额来看，5月份至10月份的流动性压力尚可，11月份至12月份因国债到期量较低，流动性压力相对变大，同时考虑到四季度MLF到期量也最高，三季度末或四季度可能实施降准，以呵护流动性和缓解央行续作MLF的压力。

(责编：罗知之、李楠桦)

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