人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

多地发放新一轮补贴 催热夏日消费

寇佳丽
2024年06月18日08:59 | 来源：证券日报
小字号

原标题：多地发放新一轮补贴 催热夏日消费

近期，多地发布新一轮消费补贴，以激活夏日消费新活力。6月16日，“成都商务”微信公众号发布的消息显示，对个人消费者在成都市内交售旧家电并购买新家电给予补贴；6月15日，“杭州发布”微信公众号发布消息，杭州新一轮消费补贴来袭，最高额度1万元；6月15日至6月30日，日照市商务局会协调厂家、商家、银行等资源，启动2024日照“盛夏消费季”家电消费补贴活动……

北京工商大学商业经济研究所所长洪涛对《证券日报》记者表示，本轮消费补贴的发放主要涉及家电、餐饮、汽车等长期消费热点领域，各级政府、企业、金融机构等多方均参与其中，线下线上销售联动，将为夏日消费市场增添新活力。

夏季是传统消费旺季，在高温天气影响下，“清凉消费”悄然袭来。不少地方将补贴发放与“清凉消费”场景结合起来，鼓励消费者购买绿色节能冰箱、空调等。除“清凉消费”外，“夜间消费”“以旧换新”也是本轮补贴发放的重点场景。

例如，近日，北京市大兴区举办“礼享大兴、又见烟火”2024大兴区夜间经济消费季启动仪式，首期将先行发放超1000万元消费券。

盘古智库高级研究员江瀚对《证券日报》记者表示，多样化的补贴政策能覆盖更广泛的消费场景，满足消费者的不同需求。无论是与消费品以旧换新结合，还是侧重“清凉消费”或“夜间消费”，这些政策举措都能更好地吸引特定消费群体的注意力，提高消费市场活跃度。

今年1月份，全国商务工作会议提出，“推动消费持续扩大，完善市场和流通体系。以‘消费促进年’为主线，办好各类促消费活动。激发消费潜能，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，推进服务消费品质升级”。3月份，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对《证券日报》记者表示，从最新一轮补贴发放看，各地有关部门在有序推动工作落实。各省市应抓住夏日消费机遇，多举办夜市节、文化节等特色活动，加强宣传引导，提高消费者对补贴政策的认知度和参与意愿，吸引不同年龄段消费者积极参与。

谈及如何更好激活夏日消费，星图金融研究院高级研究员付一夫告诉《证券日报》记者，夏日消费不仅有家电、冷饮和夜经济，还有体育赛事、文化旅游、公开演出等，建议各地因地制宜，从夏日消费的细分领域着手，根据居民和游客的消费习惯筹划优惠措施，更精准地发放补贴、消费券等。

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
育“新”提“质” 我国经济转型升级新动能强劲
　　今年以来，我国经济转型升级持续推进，技术含量较高、附加值较高的高技术制造业保持较快增长，进一步壮大了实体经济发展根基。6月17日，国家统计局发布数据显示，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10.0%，快于全部规模以上工业4.4个百分点。…
迈向高端化、智能化 国际赛场见证中国制造升级跃迁
　　人民网北京6月18日电 （记者栗翘楚）还有不到一个月时间，第33届夏季奥运会将在法国巴黎拉开帷幕。今年以来，乘着奥运的东风，来自中国的优质产品加速“出海”，再次向世界展现“中国制造”的实力与魅力。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部