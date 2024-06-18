寇佳丽

原标题：多地发放新一轮补贴 催热夏日消费

近期，多地发布新一轮消费补贴，以激活夏日消费新活力。6月16日，“成都商务”微信公众号发布的消息显示，对个人消费者在成都市内交售旧家电并购买新家电给予补贴；6月15日，“杭州发布”微信公众号发布消息，杭州新一轮消费补贴来袭，最高额度1万元；6月15日至6月30日，日照市商务局会协调厂家、商家、银行等资源，启动2024日照“盛夏消费季”家电消费补贴活动……

北京工商大学商业经济研究所所长洪涛对《证券日报》记者表示，本轮消费补贴的发放主要涉及家电、餐饮、汽车等长期消费热点领域，各级政府、企业、金融机构等多方均参与其中，线下线上销售联动，将为夏日消费市场增添新活力。

夏季是传统消费旺季，在高温天气影响下，“清凉消费”悄然袭来。不少地方将补贴发放与“清凉消费”场景结合起来，鼓励消费者购买绿色节能冰箱、空调等。除“清凉消费”外，“夜间消费”“以旧换新”也是本轮补贴发放的重点场景。

例如，近日，北京市大兴区举办“礼享大兴、又见烟火”2024大兴区夜间经济消费季启动仪式，首期将先行发放超1000万元消费券。

盘古智库高级研究员江瀚对《证券日报》记者表示，多样化的补贴政策能覆盖更广泛的消费场景，满足消费者的不同需求。无论是与消费品以旧换新结合，还是侧重“清凉消费”或“夜间消费”，这些政策举措都能更好地吸引特定消费群体的注意力，提高消费市场活跃度。

今年1月份，全国商务工作会议提出，“推动消费持续扩大，完善市场和流通体系。以‘消费促进年’为主线，办好各类促消费活动。激发消费潜能，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，推进服务消费品质升级”。3月份，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对《证券日报》记者表示，从最新一轮补贴发放看，各地有关部门在有序推动工作落实。各省市应抓住夏日消费机遇，多举办夜市节、文化节等特色活动，加强宣传引导，提高消费者对补贴政策的认知度和参与意愿，吸引不同年龄段消费者积极参与。

谈及如何更好激活夏日消费，星图金融研究院高级研究员付一夫告诉《证券日报》记者，夏日消费不仅有家电、冷饮和夜经济，还有体育赛事、文化旅游、公开演出等，建议各地因地制宜，从夏日消费的细分领域着手，根据居民和游客的消费习惯筹划优惠措施，更精准地发放补贴、消费券等。

(责编：罗知之、李楠桦)

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