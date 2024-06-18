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防晒服热销 多家上市公司逐鹿新赛道

丁 蓉
2024年06月18日08:59 | 来源：证券日报
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原标题：防晒服热销 多家上市公司逐鹿新赛道

在夏日骄阳“助攻”下，近期，连帽防晒衣、凉感防晒长袍、冰皮防晒衬衫等“五花八门”的防晒服成为了热销品。

据《证券日报》记者了解，截至目前，包括探路者、安奈儿、稳健医疗、波司登、安踏体育、李宁等在内多家上市公司，已相继布局防晒服这一细分赛道。

东华大学客座教授潘俊在接受《证券日报》记者采访时表示：“防晒服市场需求崛起，行业规模正处于高速增长阶段。”

细分市场快速增长

近年来，防晒服成为服装行业中快速增长的细分领域。根据拼多多数据，今年3月份开始，防晒服进入销售旺季，较往年提前了1个月。华西证券发布研报称，受益于防晒品类及户外赛道的火热，蕉下跻身今年天猫“618”第一波销售榜，排名第七。

记者在走访调研中了解到，购买防晒服的主要是年轻消费群体，且以女性为主。“一些消费者去年只是买一件基础款，在户外活动时偶尔穿一穿，而今年则选择继续购买。目前看，防晒服已经成为夏季穿搭的潮流。”深圳一家购物中心某服装门店销售人员李女士向记者表示。

服装上市公司波司登早已布局这一赛道，并且不断升级“骄阳”防晒服等系列产品。西部证券分析师李雯在研报中介绍，防晒服业务有望成为波司登的第二成长曲线。2024年1月份至3月份，天猫平台波司登防晒服月销售额分别实现同比增长349%、同比下滑14%、同比增长41%；京东平台波司登防晒服月销售额分别同比增长770%、同比增长709%、同比增长237%。

上市公司探路者也推出了防晒衣、防晒帽等户外防晒产品。近日，在互动平台回答投资者提问时表示，公司打造超轻防风面料防晒科技，通过模仿日落蝶鳞片结构和蝶粉防晒原理，将防晒因子加到聚合物中，进行共混纺丝，在纤维表面形成防护层，获得耐久的防紫外线性能。

在产业链上游，锦纶纺织面料头部企业台华新材持续深耕防晒领域，坚持创新研发，贴合市场需求。公司表示，我国防晒服市场呈现稳健增长态势，公司防晒系列产品已得到了客户的广泛认可。

艾瑞咨询联合相关品牌发布的数据显示，2023年我国防晒服装和配饰市场规模已达到742亿元，预计2026年将达958亿元。

头部企业需加大研发

记者了解到，虽然防晒服市场快速增长，但事实上，消费者还面临一些困惑。

“一般来说，普通服装也有物理防晒功能。防晒服是在布料纱线中加入防晒助剂，以防止紫外线透过织物损害人体皮肤。我们门店的商品中，防晒服的标签上都标识了紫外线防护系数，即UPF值，普通服装则没有。但是，目前市场上有一些防晒服是没有正式在标签上标注UPF值的。”一名运动服装品牌门店工作人员向记者表示。

而让消费者困惑的是，目前市场上一些防晒服宣称“UPF500+”，有的甚至宣称“UPF1000+”。有消费者向记者表示：“防晒服的防晒指标越卷越高，但具体效果上有何差别自己并不了解。希望挑选到真正具有防晒效果，且透气、时尚的防晒服。”

据了解，当UPF的数值大于40，且紫外线中的UVA透过率小于5%时，相关服饰才可称为防紫外线产品。潘俊介绍：“UPF40+，指的是只有1/40的紫外线能透过织物触达皮肤。UPF500+、UPF1000+远远超过国家标准规定的UPF值。”

深圳市思其晟公司CEO伍岱麒在接受《证券日报》记者采访时表示：“随着防晒服市场的快速发展壮大，参与竞争的企业数量也越来越多。头部企业应加大研发创新，根据消费者实际需求开发出更多差异化的产品，共同推动行业的健康发展。”

(责编：罗知之、李楠桦)
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