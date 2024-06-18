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海运价格持续走强 全球集装箱运力激增

矫 月 张文湘
2024年06月18日09:00 | 来源：证券日报
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原标题：海运价格持续走强 全球集装箱运力激增

“客户付的运费，有时候比货值都要高了。”广州某外贸企业负责人李炎（化名）在接受《证券日报》记者采访时表示。

据李炎介绍，该公司部分业务是通过货代公司向美国出口面料产品。在最近一年多的时间里，海运价格始终维持在高位，给公司带来了不小的影响。

公开数据显示，6月13日，波罗的海干散货指数（BDI）报1942点，创今年5月14日以来新高；6月14日，中国出口集装箱运价综合指数报1733.47点，较6月7日上涨140.9点。

和李炎所在的企业一样，众多国内涉及外贸业务的企业近期都受到了海运价格“飙升”的影响。多位业内人士表示，海运价格短期内仍将处于高位，国内企业应及时调整经营策略。

港口拥堵加剧运力缺失

进入6月份以来，本已持续走强的海运价格再次迎来了新一轮上涨。马士基、达飞、赫伯罗特等头部船公司，接连发布了最新征收旺季附加费和涨价的通知，涉及欧地、非洲、中东等线路。

一位深圳的货代公司工作人员向《证券日报》记者透露：“近1个月内，中国至欧洲航线的运价涨幅较大，每公斤货物的海运单价上涨了1元至2元。”

有分析人士表示，运价上涨，从侧面反映出全球贸易一定程度的回暖。今年前四个月，我国货物贸易进出口额同比增长5.7%，4月份当月进出口额同比增长8%，超出市场预期。

此外，上海某船舶租赁从业人士在接受《证券日报》记者采访时表示：“影响海运价格的因素非常广泛和复杂，本轮运价‘飙升’，主要原因是相关港口周转效率、装载能力的下降。”

以新加坡港口为例，作为全球第二大集装箱港口，目前正经历罕见的“拥堵期”。根据亚洲集装箱咨询公司Linerlytica近期的报告，目前集装箱船只在新加坡最长可能需要等待大约7天才能获得泊位，而以往船只最多只需等待半天。

有业内人士认为，部分港口的拥堵将加大对运力的需求，甚至助推运价进一步上涨。

倒逼集装箱运力激增

海运运力紧张、集装箱短缺以及部分航线“一舱难求”等种种情况叠加，为中小微外贸企业的出口业务运转带来了挑战。

“我们发货走海运，一般是一周发一次货，如果排不上的话，又得等下一周。等待发货的过程中还要交仓储费，按天计算，增加运输成本。遇到这种情况，我们一般会更改运输渠道或者暂停发货。”李炎表示。

而由于舱位有限，“甩柜”情况也频繁发生。据悉，“甩柜”现象常常出现在海运旺季，在货量较大、舱位有限时常有发生。“甩柜”的直接受害者是托运人、货主和货代，可能因此导致交货延期。而部分货代公司则通过加钱保仓保柜的方式，避免订舱后涨价和被“甩柜”的情况发生。

为了解决运力不足的问题，船东开始紧急调动其他航线运力，同时加大租船数量，导致租船市场价格走强。也有船东希望通过建造新船以增加运力。某大型造船上市公司工作人员向《证券日报》记者表示：“目前全球船市景气度较高，各家船企几乎达到满产状态，全球船企的订单覆盖率已经达到了3.5年以上，公司已经接到了2028年的订单。”

据克拉克森日前公布的数据显示，今年1月份至5月份，全球累计新船订单成交量为726艘、2012万CGT（修正总吨），以CGT计同比增长6%。其中，中国承接了479艘、1230万CGT，同比增长20%，市场占有率为61%，位居世界第一。

在各大船公司增加运力的同时，有部分中小船公司开始重返跨太平洋等远洋航线，并已开始租赁更多集装箱船。在多方船公司的运作下，集装箱运力出现激增。据全球知名航运咨询公司Alphaliner6月17日的数据，全球运营总运力达到3000.16万TEU（标准箱），运营船舶吨位共计载重3.56亿吨。

期待多元化运输方式

虽然船公司通过多方努力增加运力，但是面对市场需求增加、航线绕行、港口拥堵等问题，海运价格依然“高烧”不退，海运供应链遭受考验。业内人士对于海运未来的走势也有着不同的预估。

有业内人士认为，从供给需求框架上分析，今年以来运费持续提升的趋势难以保持。“现在有部分船公司在推出新的航线，如走俄罗斯北冰洋等线路，也有望降低现在的海运价格。现在是电商旺季，七月中旬以后货量会减少，运价大概会下降，对价格比较敏感的企业到时可以发货。”某跨境物流行业从业人员对《证券日报》记者表示。

但也有业内人士认为，运价上涨的情况仍会持续一段时间。快递物流专家、贯铄资本CEO赵小敏向《证券日报》记者表示：“从当前形势的发展变化来看，运价‘飙升’的现象短时间内可能还结束不了，甚至可能延续到今年第三季度。”

上述船舶租赁从业人士向记者表示：“从需求角度来看，部分集装箱船绕道好望角，拉长了运距从而影响了需求；从供给方面来看，今年预计有300万标准箱位的供应交付。由于运价并非由单一因素决定，因此目前仍然难以判断后续运价的走势。可能某一个环节打通了，海运的局势就会改变。国内外贸企业合理的做法是，如果贸易量足够多，应该提前利用金融工具，适度开展衍生交易，控制好风险敞口。”

据了解，外贸企业可以采取多元化的运输方式，对于高附加值的货物，可以改为中欧班列等不同运输方式，或采用高柜等价格更低廉的运输方式；也可以适当增加海外仓的备货，尽可能避免由于运力不足带来的供应链风险；或选择更慢的普船，拉长货物运转周期，来降低成本。

赵小敏表示，对国内企业来讲，要抓住机会，及时调整经营策略，“一是建议企业分散业务。二是相关联的企业或者同行之间要进行联合，尽可能与航运企业进行价格谈判。三是要开拓更多的其他运输方式，这是现阶段可能采用的三种策略。”

(责编：罗知之、李楠桦)
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