原标题：我国海上风电水下探测技术取得突破

科技日报讯 （霍鹏 杨乐 记者李诏宇）近日，龙源电力工程技术公司联合龙源电力江苏海上公司，采用水下机器人搭载自研探测器的方式开展行业首次海缆和风机水下探测试验，实现了海缆路由埋深精准定位、海缆裸露扫测、风机桩基冲刷探测。这标志着我国海上风电水下探测技术取得突破，填补了国内海缆磁场探测技术的空白。

海上风电海缆敷设完成后，容易受到洋流和岩土冲刷、锚害和鱼害等因素影响，随着运行年限的增长，呈现出路径变化、故障频发态势。传统运维手段存在长周期、高消耗、难预警等问题，难以有效保障设备安全。

针对此类问题，龙源电力工程技术公司自研海缆路由埋深探测装置，通过工频电磁探测，成功实现海缆路由埋深精准定位。此次海试采用水下机器人搭载海缆路由埋深装置和声学成像设备协同作业方案，对220千伏送出海缆和35千伏集电海缆进行扫测，准确识别海缆的裸露和悬空；在风机桩基附近，对桩基进行360度全方位扫测，精准探测桩基涡流冲刷引起的空穴坑和J型管中心夹具下沉，为海上风电场设备运行状态提供第一手资料。

本次海试成功验证了自研探测器的技术方案和水下机器人开展海上风电水下扫测的工程可行性，将海上风电水下检测精度和效率提升10倍以上，为海上风电工程开展埋深路由工程质量验收、水下作业全过程视频监控及后期运维开展定期巡检提供了技术支持。

(责编：罗知之、李楠桦)

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