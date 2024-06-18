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如此“悠闲”的天体是中子星吗

2024年06月18日09:05 | 来源：科技日报
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原标题：如此“悠闲”的天体是中子星吗

【科普园地】

科技日报讯 （记者张梦然）澳大利亚联邦科学与工业研究组织（CSIRO）和悉尼大学联合团队探测到一颗奇怪的天体，高度疑似中子星，但其旋转速度却特别慢。在迄今已发现的3000多颗中子星中，还没有其他射电中子星有这么“悠闲”。研究结果发表在新一期《自然·天文学》上。

当一颗质量约为太阳10倍的大恒星耗尽所有燃料时，会在超新星事件中爆炸。恒星残骸的密度如此之大，却要挤成一个直径仅20公里的球。这就是一颗中子星的诞生。

鉴于恒星坍缩的极端物理特性，中子星的旋转速度快得惊人——自旋一周只需几秒钟甚至几分之一秒。

与之相比，研究人员此次发现的紧凑天体，其旋转速度就显得格外“慢吞吞”，自旋一周（信号重复时间）大约为一小时。这一发现是他们使用澳大利亚最大的国家级科研机构CSIRO的ASKAP射电望远镜完成的。

团队成员表示，这颗天体高度疑似中子星，却在非常“悠闲”地发射无线电脉冲，如此缓慢的速度严重不符射电中子星的一般行为。更有趣的是，该天体显示出3种不同的发射状态，每种状态的特性都与其他状态完全不同。如果这些信号不是来自天空中的同一点，团队成员们简直难以相信发出这些不同信号的是同一个天体。

团队解释说，虽然具有异常强磁场的孤立白矮星也可能产生这种观测到的信号，但人们从未在该区域附近发现过高磁性孤立白矮星，而具有极端磁场的中子星则可解释相关的现象。

此外，还有一种可能尚未排除，即该天体是具有中子星或另一颗白矮星的双星系统的一部分。无论哪种可能，该发现对天文研究的意义都非同寻常，因为其将为这些极端天体提供有价值的物理学见解，带领人们认识恒星物体复杂的生命周期。

(责编：罗知之、李楠桦)
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