原标题：高速铁路接触网吊弦实现智能安装

科技日报讯 （实习记者薛岩）记者6月14日获悉，由中国铁建电气化局集团承担的“高速铁路接触网智能安装机器人装备研制及应用”项目近日通过成果评价。这标志着我国高速铁路接触网吊弦现场安装关键技术攻关和装备研制取得突破。该成果将成为高速铁路智能建造体系的重要环节。

项目团队负责人介绍，作为中国铁建重大课题“高速铁路接触网智能建造关键技术研究及成套装备研制”的关键项目，接触网工程建造劳动负荷大、安全隐患多、工艺要求高。吊弦安装工序全部依赖作业梯车人工操作的问题亟待解决。

高空作业是整个接触网上部工程中人工占比最高的工序，工人的劳动强度大、危险性高。为降低风险、提升效率，项目团队对安装工艺和工况环境信息进行研究，先后攻克了基于北斗定位与“编码器+激光雷达”双重校验的吊弦安装位置测量技术、基于视觉交互的承导线空间位置信息捕捉技术等一系列关键技术难题。项目成果使得各项安装参数精度提高20%左右，工艺质量水平大幅度提高，有效降低了高空作业频率。

目前，项目共获得5项发明专利、17项实用新型专利，构建了完整的知识产权群。

据悉，该成果已在沪宁沿江高铁进行试验及应用，解决了传统人工作业带来的工艺问题，降低安全风险，并有效提升了高速铁路接触网智能建造的技术水平。

(责编：罗知之、李楠桦)

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