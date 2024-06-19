人民网北京6月19日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，当前，全国夏粮小麦收获进度已达96%，“三夏”小麦机收任务基本完成，夏粮丰收已成定局。今年夏粮收获呈现机具供给足、服务保障强、收获进度快、机收损失低四个特点。

夏粮产量占全年粮食产量的1/5以上，冬小麦是主要的夏粮作物，播种面积保持在3.3亿亩以上。每年进入小满节气，小麦主产区由南至北陆续进入收获高峰。今年全国大规模小麦机自5月下旬全面展开，截至6月18日，西南、黄淮海等麦收重点地区收获基本完成，新疆、甘肃等西北地区小麦机收仍在进行。

机具供给足。今年各地共计投入联合收割机60多万台，随小麦梯次成熟，引导跨区作业机具自南向北有序转移。麦收高峰期有9天单日投入联合收割机在20万台以上，最多达25万台，小麦机收占比超过98%。

农业农村部农业机械化管理司司长冀名峰表示，今年夏收更多高效低损收割机投入生产一线，9公斤/秒—10公斤/秒大喂入量联合收割机已经成为跨区作业主流机型，进一步提升了机收效率，基本做到成熟一片、收获一片，没有出现“粮等机”的情况。

服务保障强。今年夏粮收获期间，各地共设立高速公路“绿色通道”2970多条，跨区作业接待服务站近3500个，有力保障了农机跨区通行顺畅。

数据显示：麦收期间，开通农机作业服务保障热线电话1340多个，接听电话11300多次，及时解答有关政策咨询、帮助解决麦收困难问题。

粮食收获期间，天气情况是最大变量。气象部门定期分析天气形势，及时发布预报预警信息，为小麦机收和农机转场提供参考。同时，各地石油企业开设农机优先优惠加油通道5200多条，在机收高峰期间开展“送油到田”服务。

收获进度快。得益于成方连片高标准农田的建设和高性能联合收割机的使用，今年“三夏”期间，全国机收进度明显加快。今年夏收期间，全国连续16天日机收面积维持在1000万亩以上，麦收速度持续高峰推进，机收进度同比常年快2天—3天，黄淮海重点省份集中机收结束时间均比常年快5天左右。在此期间，局部受降雨影响地区组织开展雨前抢收，为后续抢抓有利墒情、开展机播作业争取充足时间。

机收损失低。各地在抢抓机收进度的同时，广泛组织开展机收技能培训和减损比武，麦收期间派出农机化技术骨干加强田间巡回指导，切实提升机手作业水平。麦收完成省份初步监测小麦平均机收损失率维持在1%左右的较好水平，优于2%的行业标准要求，有力保障了夏粮小麦颗粒归仓。

(责编：方经纶、吕骞)

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