原标题：云智算平台推动企业AI+业务进化升级

许多企业拥有高质量的垂直数据，却面临对AI模型了解不足、业务融合难、投入门槛高等问题，难以实现AI与业务的深度融合。而目前市场上的AI平台与服务更多面向专业开发者，研发能力不足的企业只能望而兴叹。

针对这一现状，湖南云智算科技有限公司推出了专业人士使用的GPU智能算力平台，还为零基础人员提供无门槛模型开发平台，该平台大幅降低了企业进入AI领域的门槛，使其能够快速且低成本地实现AI+业务融合。

据介绍，云智算的算力底座由大量高端算力资源如A100、H100、H200等组成。云智算相关负责人介绍：“云智算AI平台由llama核心贡献者技术团队研发，算力调度稳定性达99.99%。”此外，云智算拥有超过万片高端算力芯片储备，随时满足企业不断增长的智能算力需求。

云智算的GPU智能算力平台以庞大的资源池为基础，不设算力使用上限，随调随用，用户可以以极低成本无限制调用集群算力。其独有的削峰填谷算力调度、弹性扩缩容和碎片化算力使用等技术，帮助企业将算力投入成本降低了60%以上。

云智算的零基础模型开发平台内置多种主流开源模型和训练数据集，自动生成分布式训练脚本，并根据训练评估结果付费。开发者只需简单四步操作，即可获取自己的私有化模型，训练费用低至百元起。

云智算的企业AI加速训练营涵盖了场景分析、数据整理、AI知识培训、训练指导到私有模型交付的全流程服务，助力企业在5天内快速启动AI应用，实现AI与业务的进化升级。

据悉，湖南云智算科技有限公司推出的“云智算AI平台”是光明网科技旗下的算力+技术服务平台。在近期于北京举行的伙伴会议上，参与企业对云智算的产品给予了客观中肯的评价：“企业与AI的结合进化需要大量的验证和试错，云智算的产品对于有研发能力的企业可以有效降低算力使用成本，而对于没有研发能力的企业，也可以以非常低的成本自行完成验证和试错。”

目前，已有超过1000家企业入驻云智算AI平台，同时还包括北京大学、南开大学、武汉大学等高校科研机构。入驻伙伴涉及生成式AI、电子商务、直播、医学成像、设计、教育培训、工业智能、软件开发以及科学研究等领域。特别是对于拥有行业数据且对数据安全高度重视的企业，云智算提供了低成本、高安全性的理想解决方案。

在人工智能按下“快进键”的背景下，云智算持续完善算力基础设施，深度赋能各行各业的企业跑出“加速度”。通过多方布局，云智算走在智算领域的前沿，全面促进AI产业的高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经