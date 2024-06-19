原标题：迎战汛期 阳光财险扎实开展风险减量服务

4月以来，我国自南向北陆续入汛，6月全国多地进入主汛期。阳光财险充分发挥保险主业优势，高度关注汛期致灾特点，聚焦企业客户风险减量需求，线上线下协同作业，做深做细做实风险减量服务，全力以赴迎战汛期。

专业风控防患于未然

“真是老感谢了！这汛期还没咋地呢，咱们就忙上了，给我们厂防汛工作搞得妥妥的，有你们在，心里可舒坦了，特踏实，跟有了主心骨似的！这保险没白买！”辽宁省丹东市某食品厂的毕经理高兴地说。

为确保客户的财产安全，阳光财险在汛期来临前积极行动，不仅及时发出汛前预警提示，提醒客户提前做好应对准备，还组织专业风控团队对汛期风险较高的企业客户进行实地勘察，提供风险评估与隐患排查服务，量身定制防灾减损方案，最大限度地减少灾害损失，保障企业的正常运营。

在毕经理所在的食品厂，阳光财险风控团队对工厂生产流程、仓储条件、防灾设施等做了细致的风险评估，并在此基础上结合食品企业的特点和需求，帮助企业加固仓库防水防潮措施、优化生产流程、完善应急响应机制，防风险隐患于未然。

在江苏，阳光财险积极组织全省各机构开展“防汛专项隐患排查”行动，重点针对企业在汛期及夏季高温时节可能存在的火灾风险、雷击风险、水灾风险及风灾风险等进行隐患排查，出具专业巡防报告，提供专业指导，帮助企业客户最大限度地降低安全隐患。在河北，阳光财险深入多家企业进行全面隐患排查，提出风险改善建议，同时向客户发放灭火毯、防汛沙袋等防汛减灾物资，帮助客户提升抗灾能力。

防汛刻不容缓，阳光财险的风控团队奔走在全国各地，4月份以来，阳光财险累计提供防汛风险查勘服务346次，为保障企业安全生产经营、提升企业抗风险能力贡献力量。

应急演练强健基本功

在浙江湖州，为提升灾害应急的同业协作响应能力，阳光财险与同业联合举办防汛防台应急演练。演练期间恰逢天降大雨，为演练增加了真实感和针对性。演练过程中，演练人员迅速启动应急预案，组织人员开展抢险救灾工作，重点模拟了易积水路段人员值班值守、出险车辆的查勘、涉水车辆的紧急救援、风险路段的交通疏导等环节。通过同业间共享信息、调配资源、协调理赔，进一步提升应对自然灾害的专业能力和高效快速响应能力，为汛期抢险救灾服务强健基本功。

在浙江温州，围绕“人人讲安全 个个会应急——着力提升基层防灾减灾避险能力”主题，阳光财险组织理赔条线人员扎实开展防灾减灾应急演练工作，通过实地演练操作进一步巩固汛期车险理赔协作流程，检查理赔队伍防汛装备完备性，确保在大灾发生时能够及时启动应急预案，迅速形成抢险救灾合力。

科技赋能防灾减灾

聚焦“保险+服务+科技”的模式创新和实践，阳光财险不断强化科技赋能防灾减灾行动，推出基于位置智能、大数据技术的风险管理系统——“阳光天眼风险地图平台”。该平台融合灾害、地理、气象、保险等多学科，以暴雨、台风、地震、洪水、雪灾、大风、冰雹、雷电、风暴潮等九种常见气象灾害为研究范围，建立风险评估模型，实现自动化线上化评估自然灾害风险与强风降水的功能。平台集成全国布设的物联网设备运行数据，通过中央监控大屏实时监测运行状态，能在设备发生预警时及时向企业客户安全负责人和阳光财险风控工程师同步发送信息，实现企业的风险监控、快速预警和及时处置。

同时，阳光财险通过搭建全国气象预警地图和微信端预警小程序，向客户提供实时的灾害预警和台风实时与预测路径追踪。今年以来截至6月12日，已累计通过短信、微信等平台方式，为客户精准推送8.4万次气象灾害预警信息，帮助企业客户提高风险防范能力，助力汛期防灾减灾。

未来，阳光财险将继续以服务经济社会发展大局为已任，在保险、服务、科技等多层面深度推动风险减量服务拓宽做优，充分发挥保险经济减震器和社会稳定器功能，在坚持高质量发展路上不断丰富保险服务内涵，为提高社会抗风险能力、降低社会风险成本持续贡献阳光力量。

(责编：曹淼、李源)

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