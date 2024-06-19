原标题：比星咖啡海外首店落地欧洲

一年时间，门店数量翻了一倍，海外首店落地欧洲，下一步还即将布局东南亚市场。咖啡价格战后半场，仍有品牌找到增长路径，这就是比星咖啡。

作为创立于2022年的新晋咖啡连锁品牌，比星咖啡坚持精品平价的策略，主打具有创意的优质特调咖啡，既保持了精品咖啡的专业和调性，也兼顾了新人群的过渡性需求。

截止目前，比星咖啡的创意特调，已随着它的全球步伐，走进了200+比星门店中（2024年底预计突破500+）。

近期，比星咖啡的首家出海门店落在了意式咖啡发源地——意大利佛罗伦萨城市的核心位置：新圣母玛利亚车站。象征着比星咖啡品牌全新开启了欧洲市场，或成为欧洲开店的首个中国精品咖啡连锁品牌。

立足中国，放眼全球。比星咖啡欧洲首店落地的同时，东南亚市场的首店也已进入布局。

(责编：董童、李源)

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