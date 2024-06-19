新华社北京6月19日电 英国外交发展部日前宣布新一轮涉俄制裁，其中被制裁的中国企业有5家。商务部新闻发言人19日对此回应称，我们敦促英方从维护中英经贸合作大局出发，立即纠正错误做法，无条件停止列单中国企业。

这位发言人表示，英方做法是没有国际法依据和联合国授权的单边制裁，是典型的“长臂管辖”行径。中方坚决反对英方以涉俄为由，对5家中国企业采取列单措施。英方不顾中方交涉、不顾中英经贸关系良好发展的势头，坚持列单中国企业，对中英经贸关系产生负面影响。中方将坚决维护中国企业合法权益。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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