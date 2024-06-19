商务部：坚决反对英方制裁5家中国企业
2024年06月19日16:42 | 来源：新华网
小字号
新华社北京6月19日电 英国外交发展部日前宣布新一轮涉俄制裁，其中被制裁的中国企业有5家。商务部新闻发言人19日对此回应称，我们敦促英方从维护中英经贸合作大局出发，立即纠正错误做法，无条件停止列单中国企业。
这位发言人表示，英方做法是没有国际法依据和联合国授权的单边制裁，是典型的“长臂管辖”行径。中方坚决反对英方以涉俄为由，对5家中国企业采取列单措施。英方不顾中方交涉、不顾中英经贸关系良好发展的势头，坚持列单中国企业，对中英经贸关系产生负面影响。中方将坚决维护中国企业合法权益。
(责编：袁勃、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 证监会发布深化科创板改革8条措施 强化“硬科技”定位
- 人民网北京6月19日电 （记者王震）据证监会网站消息，6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，更好服务中国式现代化大局。 证监会表示，经过五年多的努力，上交所科创板和注册制的效应不断放大，在支持高水平科技自立自强、促进完善资本市场基础制度等方面发挥着日益重要的作用。…
- 评论
- 关注