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今年超千家“小巨人”企业将获财政奖补支持

2024年06月19日16:43 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月19日电（记者申铖、韩佳诺）记者19日从财政部获悉，财政部、工业和信息化部将通过中央财政资金进一步支持专精特新中小企业高质量发展，2024年首批先支持1000多家专精特新“小巨人”企业。

　　两部门日前印发的通知明确，2024年至2026年，聚焦重点产业链、工业“六基”及战略性新兴产业、未来产业领域，通过财政综合奖补方式，分三批次重点支持“小巨人”企业高质量发展。2024年首批先支持1000多家“小巨人”企业，以后年度根据实施情况进一步扩大支持范围。

　　据了解，中央财政资金将支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品、强化产业链配套能力，同时支持地方加大对专精特新中小企业培育赋能。奖补标准方面，新一轮专精特新中小企业奖补政策拟沿用此前奖补标准，即按照每家企业连续支持三年，每家企业合计600万元测算对地方的奖补数额。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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