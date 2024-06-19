科创板改革八条措施出台 更好服务中国式现代化大局
人民网北京6月19日电 （黄盛）6月19日，证监会发布了《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》（以下简称《八条措施》），标志着科创板改革再出发，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，更好服务中国式现代化大局。
“去年下半年以来，党中央多次对发展新质生产力作出部署。服务新质生产力发展，是资本市场义不容辞的责任，也是难得的机遇。”证监会主席吴清在19日召开的陆家嘴论坛上表示，证监会推出“科创板八条”，进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。
具体来看，《八条措施》聚焦强监管防风险促进高质量发展主线，坚持稳中求进、综合施策，目标导向、问题导向，尊重规律、守正创新的原则，在市场化法治化轨道上推动科创板持续健康发展。主要包括：一是强化科创板“硬科技”定位；二是开展深化发行承销制度试点，优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例；三是优化科创板上市公司股债融资制度；四是更大力度支持并购重组；五是完善股权激励制度；六是完善交易机制，防范市场风险；七是加强科创板上市公司全链条监管，从严打击科创板欺诈发行、财务造假等市场乱象，更加有效保护中小投资者合法权益；八是积极营造良好市场生态，推动优化科创板司法保障制度机制。
针对《八条措施》提出的“优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例”，上交所有关负责人向记者表示，现行业务规则和行业倡导建议明确，最高报价剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的1%—3%，实践中一般选择按照1%的剔除比例执行。为进一步加大网下报价约束，科创板将试点统一执行3%的最高报价剔除比例。上交所将在后续科创板新股发行与承销方案备案工作中，对发行人和主承销商执行前述安排的情况予以关注。
证监会有关人士表示，五年多来，科创板坚守“硬科技”定位，从零起步不断发展壮大，制度改革“试验田”作用和服务科技创新的成效不断显现。《八条措施》深入贯彻党中央、国务院和新“国九条”有关部署要求，紧紧围绕服务高水平科技自立自强和新质生产力发展，突出重点、远近结合，推出一揽子改革举措。特别是针对市场反映较为集中的新股发行高价超募、活跃并购重组市场、加强上市公司监管等问题，《八条措施》作出了相应安排，既积极回应市场关切，也为下一步全面深化资本市场改革积累经验、创造条件。同时，《八条措施》对于助力上海加快“五个中心”建设也具有重要意义。
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