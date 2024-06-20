原标题：南京新街口商圈：老街内外兼修 百年风华正茂

百年新街口，半部金陵史。

“南京人从呱呱坠地到耄耋老年，所需要的东西都能在中央商场买到。”“很多人是从金陵饭店的社会服务中学会了国际礼仪，比如喝咖啡时的勺子是用来搅拌的，比如室内应该分成禁烟区和吸烟区。”在老南京人心中，新街口的位置就是城中。

南京新街口的地名出现于清朝同治年间，最初是一条连贯糖坊桥至明瓦廊之间的狭长街道，1929年首次被规划为商业区，20世纪40年代迅速发展为商业金融中心。百年光阴荏苒，如今的南京新街口有着“中华第一商圈”的美誉，这里汇聚起107幢商务楼宇，近2000户商家，上百家世界五百强企业、跨国公司和总部企业，以及超650余家金融持牌机构、中国唯一同时拥有4个年销售额均超40亿元的购物中心……

做百货，不变的就是“变”

在刚刚过去的端午假期，南京新街口百货外部，可视面积约6.5个篮球场的裸眼3D大屏上，“赛龙舟”大屏秀震撼上演。一旁，高耸入云的国际金融中心楼体间的灯光秀，以及德基商场、金鹰国际的亮化投影，将节日氛围拉满。新街口管委会工委书记林林坦言，各大商场升级后的炫酷外观吸引了大量客流。

“做传统百货，不变的就是‘变’。”南京新百党委书记朱爱华介绍，南京新百作为百货零售行业的老字号，2005年率先在商场开设美食广场，此后持续更新迭代，打造网红餐饮首店的新业态，目前拥有20家首店，餐饮商铺62家。仅端午假期首日，美食广场客流量就超4万人次，销售额约200万元。回想过去，朱爱华很是感慨：“谁能想到，百货店还能搞餐饮！”

前不久，新街口商圈又迎来一波首店首发热潮。记者探访多家新开首店发现，各家店门前都排着长队，不少消费者举着手机拍照打卡。“这家店设计感十足，火遍朋友圈。”在南京读研的张晓兰说，她在新街口购物的最大感受是“常逛常新”，每次来都能发现“对胃口”的店。

科技赋能沉浸式消费新业态

把客流从线上“拉回”线下，只考虑商品本身还不够，沉浸式、场景化的消费方式也是努力方向。作为南京第一家大型综合性百货的中央商场深耕美妆赛道，推出了“美颜坊”新型体验空间。“在美颜坊，顾客能免费体验护理服务，享受身心舒适之旅后，再选择是否购买。”中央商场相关负责人陆燕燕认为，不少商场致力于引进新业态，人无我有始终是引流的一大利器。

聚焦内部，新街口各主体求新求变、营造个性化业态：德基商场打造德基美术馆、艺术博物馆、艺术空间等场所，将艺术、商业与市民大众链接起来；大华大戏院以“群剧场”的新形象青春回归；南京全民健身中心“爆改”为青奥城市客厅，探索以“运动+商业+文化”为特色的业态组合……

优质的创新业态，不断催生“服务业+数字化”“服务业+智能化”的新模式。今年端午遇上高考，金鹰国际策划了古风市集活动，商场内一台台正在直播的机器，镜头对准了市集上的高考包“粽”、投壶挑战、艾草挂饰DIY等活动，同时线上实时更新市集的各类民俗商品。“我们拥有40多个头部直播账号，月均直播时长达2000小时，通过线上引流，品牌曝光量超2.1亿人次，带动商品直播销售同比增长423%。”该商场总经理金晶说。

位于新街口苏宁易家的服装区，是南京市民徐雅朵当天的目的地。推门进店，向机器人导购提出诉求，待生成商品介绍、评测等内容后，她径直走到AR“魔镜”前试衣。在这块神奇的“魔镜”里，顾客能看到衣服的上身效果和搭配建议。据悉，该店进行全流程智能化升级后，成功入选首批全国示范智慧商店，月均到店客流量同比增长110%，月均营业额同比增长30.31%。

“新街口商圈作为反映时代变迁的一扇窗口，能在新一轮商贸转型中持续‘圈粉’，离不开科技的助力。”南京市商务局相关负责人说，“自去年新街口获评全国首批智慧商圈以来，我们持续培育数字消费新业态，推进商圈整体提升。”端午假期三天，重点监测的新街口4家大型商业综合体合计实现销售额3.6亿元，远超预期。

小店小铺承载美好生活想象

在半径不足两公里的新街口商圈，越来越多的烟火小店也主动迎接变化，并在南京“小店计划”的推动下，放飞新消费的想象力，满足人们对美好生活的向往。

朝天宫街道丰富路上的一栋6层小白楼，是南京本土品牌二条商店的新址。6月10日，记者晚间到店，仍有不少年轻人在精心挑选商品，他们大多是在社交平台上被“种了草”，不远千里，寻迹而来。小店院内还设置了流浪猫的栖息之所，“欢迎爱心人士带它回家”的标语尽显温情。

“该店每一层都做了不同主题的商品布局，涵盖精品服饰、中古家具等，其中嵌入了低碳生活、保护动物等主题的巧思，也借助自媒体等平台做了推广。”在朝天宫自治商户协会秘书长崔洁看来，很多小店的成功是因为契合了年轻群体体验美好生活的需求，也为新街口商圈的新业态提供了新思路。

“新街口商圈正朝着国际化、时尚化、多元化方向发展。”南京财经大学国际经贸学院院长余泳泽认为，新街口商圈涵盖的不仅是商业，还“链”起了人文、艺术、体育等，它应是一个满足人民美好生活需要的综合载体。也正因如此，南京作为东部重要中心城市和长三角北部地区的中心城市，新街口商圈在辐射和带动区域商贸发展上大有可为。

（本报记者 杜倩 苏雁）

(责编：罗知之、陈键)

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