人民网记者 王绍绍

线上线下齐发力，社区商店“上网”营业；电商平台推出各种活动，带动新一轮购物潮；手机下单即刻配送，打造多元零售场景……近年来，数字零售新业态、新模式不断涌现，“即时零售”商业模式成为零售业发展的重要趋势，带动消费市场不断释放新潜能，助力高质量发展扎实推进。

随着数字经济和实体经济的深度融合，数字化已经深入渗透到零售行业的方方面面，消费者的行为和购物习惯也发生了巨大变化。国家统计局最新数据显示，今年5月份，我国社会消费品零售总额39211亿元，同比增长3.7%，比上月加快1.4个百分点，环比增长0.51%。分析人士表示，当前消费类型趋于多元化，服务消费规模明显扩张，不断形成消费的新格局。

从“外卖点餐”到“外卖点万物”，作为连接线上线下，满足消费者即时性、便利化需求的新消费模式，即时零售已进入提质升级新阶段。饿了么平台数据显示，今年夏季，即时零售全品类整体销售额环比增长显著，冷藏奶和干脆小食等品类在即时零售渠道季度环比销售额增速达到全渠道的2倍及以上。近年来，新零售平台服务半径不断扩大、服务客群不断拓展，从生鲜蔬菜到零食饮料，从电子产品到日化美妆，越来越多商品通过即时零售的方式，更快送达消费者手中。

“数字经济与实体零售融合，通过将数据作为核心生产要素，对商品的生产、流通与销售过程进行了改造升级，重塑了农业与制造业的业态结构与产业链生态圈。”业内人士表示，新零售通过产业互联网与消费互联网融合、全链路数字化运营、线上线下一体化商品与服务体系，实现对人民美好需求的快速响应，有利于深化供给侧结构性改革，实现高质量发展。

新零售平台为一二线城市的即时零售提供了服务保障，而传统商超的“小店触网”则为下沉市场带来了消费新业态的潮流。与传统零售相比，新型零售业态让“信息多跑路”，极大地降低了交易成本，提高了流通效率。伴随消费水平提升，即时零售呈现出从大城市向三四线城市、乃至县城地区下沉的趋势。业内专家认为，社交电商、垂直电商等新业态不断涌现，即时配送零售等到家模式蓬勃发展，推动零售行业线上线下加速融合。线下零售主动拥抱线上，在方便消费者的同时，也把线上流量转化成为新的订单来源。

即时零售的发展基础，在于末端配送能力的持续提升，“小时级”的履约能力是即时零售区别于其他电商模式的关键。当前，各地加快打造“一刻钟生活圈”，构建相对成熟的末端配送体系，为即时零售提供了有力支撑。

陕西发布城市一刻钟便民生活圈建设实施方案，着力打造“十城百圈”，发展智能新零售，搭建供需对接平台，为社区居民提供全天候不间断服务；江苏顺应居民消费新趋势，精准补建便民商业设施，线下零售持续丰富，即时零售、无人零售、社区团购等多种社区商业新业态应运而生，形成城市社区的“智能商业圈”；广西各地在试点社区周边合理布局基础保障类业态，引进、培育品质提升类业态，“一圈一策”打造新型社区商业新场景……

“在未来，即时零售的发展仍有很大潜力，智能物流将与即时零售步入协同化发展的新阶段。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇表示，即时零售等新业态蓬勃发展，推动零售行业线上线下加速融合，有望成为新的消费增长点。因此，要进一步完善行业标准，为即时配送行业健康发展营造良好环境。通过统筹推进现代流通体系建设，在更好满足消费者需求的同时，进一步促进消费潜力释放、助力消费升级。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、吕骞)

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