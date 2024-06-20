原标题：证监会推出八条措施服务科技创新

本报北京6月19日电（记者温源）证监会19日发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，进一步深化改革，提升对新产业新业态新技术的包容性，发挥资本市场功能，更好服务中国式现代化大局。

八条措施主要包括：一是强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。二是开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，试点调整适用新股定价高价剔除比例。三是优化科创板上市公司股债融资制度。建立健全开展关键核心技术攻关的“硬科技”企业股债融资、并购重组“绿色通道”。四是更大力度支持并购重组。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合。五是完善股权激励制度。提高股权激励精准性，与投资者更好实现利益绑定。六是完善交易机制，防范市场风险。七是加强科创板上市公司全链条监管。从严打击科创板欺诈发行、财务造假等市场乱象，更加有效保护中小投资者合法权益。八是积极营造良好市场生态。

(责编：罗知之、陈键)

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