原标题：中央财政持续支持专精特新中小企业发展

本报北京6月19日讯（记者曾金华）财政部、工业和信息化部19日发布通知明确，2024年至2026年，聚焦重点产业链、工业“六基”及战略性新兴产业、未来产业领域，通过财政综合奖补方式，分3批次重点支持专精特新“小巨人”企业高质量发展。2024年首批先支持1000多家“小巨人”企业，以后年度根据实施情况进一步扩大支持范围。

两部门提出，通过中央财政资金引导和带动，深化上下联动、央地协同，提升专精特新中小企业补链强链作用。中央财政资金将支持重点领域的“小巨人”企业打造新动能、攻坚新技术、开发新产品、强化产业链配套能力。

在奖补标准方面，新一轮专精特新中小企业奖补政策拟沿用此前奖补标准，即按照每家企业连续支持3年，每家企业合计600万元测算对地方的奖补数额。

据悉，每批次奖补资金分两次下达，实施期初下达50%，实施期末根据绩效评价情况下达剩余资金。其中，对推进计划投资总额未达2000万元的企业，收回资金；对推进计划投资总额达2000万元以上但未完成目标任务的企业，不再安排剩余资金。

(责编：罗知之、陈键)

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