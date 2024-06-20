人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

海洋数据开放共享空间广阔

纪文慧
2024年06月20日09:01 | 来源：经济日报
小字号

原标题：海洋数据开放共享空间广阔

　　我国近海生物资源丰富多样，哪些海域具备发展渔业养殖的条件，哪些海域现阶段依然要以生态保护为先？随着我国首批《海洋数据开放共享目录》和全国首个国家海洋大数据服务平台（海洋云）正式对外发布，上述关于海洋生态功能分区的疑问能够得到轻松解答。

　　“海洋深不可测，但数据会说话。”国家海洋信息中心海洋数据管理中心主任杨锦坤告诉记者，在加快建设海洋强国的过程中，海洋数据的开放共享是增强海洋经济发展新动能、支撑自然资源精准治理、深度参与全球海洋治理、构建海洋命运共同体的重要保障。

　　以海洋生态功能分区为例，通过海洋数据开放共享制作多类型技术产品，对海水水温、盐度、酸碱度、海流、营养盐、海洋生物要素等各类数据进行采集分析，得出各区生物环境状况与演变趋势，能够为海洋渔业、海洋养殖、海上风电等产业发展提供从政策到技术的全面指导。

　　当前，海洋数字化转型加速推进，推动海洋数据开放共享是更好激活海洋数据要素潜能的内在需要。此前，国内不乏相关涉海数据平台，但在实现有序有效开放共享上仍有较大空间。

　　杨锦坤认为，总体来看，过去主要有一些短板制约海洋数据要素潜力释放。一是数据共享的供给保障合力不足。目前上线的海洋数据平台不仅数据共享渠道和内容相对分散，也存在标准不统一、质量参差不齐的现象，导致数据的可靠性和权威性无法得到保障。二是应用场景不够丰富，多数平台发布的海洋数据往往是因科研任务产生，无法与实际需要和市场需求紧密结合。

　　当前，海洋数据安全愈加重要，更需打造全流程安全体系。一方面，对数据本身的分类分级要进一步完善，尤其随着数据流通交易不断深化，要有序引导海洋数据实现市场化配置；另一方面，要弥补技术空白，加强对海洋数据的安全防护。

　　进一步释放海洋数据要素潜能，需迫切提升海洋数据的先进安全合规集成与高效共享服务能力。本次发布的《海洋数据开放共享目录》首次整合集成了我国海洋观测调查数据、自主研发海洋信息产品和全球海洋环境融合数据产品，内容包括海洋七大学科83类要素；国内来源数据时间范围从1942年至今，国际数据从1662年至今；空间覆盖我国近岸近海、太平洋、大西洋和印度洋等全球海域。

　　凭借数据类型丰富、时空范围广、时效性强、成谱系化等特点，《海洋数据开放共享目录》所有数据均经过精细化处理和深加工，更新频率最高达到分钟级，涵盖标准数据集、整合数据集和统计分析、实况分析、再分析产品，以及图集图件和专题报告等多层级，可以面向海洋经济发展、海洋防灾减灾、海洋生态环境保护、海洋资源开发利用、海洋教育和科学研究等领域，为涉海部委、沿海地方、科研院校、涉海企业和社会公众开展服务。

　　作为国家级海洋数据和信息产品在线服务平台，海洋云实现了国家全球海洋立体观测网数据在线汇聚、涉海部门海洋信息互联互通、公益数据产品集成服务、国际海洋信息资料交换合作等功能的一站式整合。海洋云将面向国家战略、行业管理、经济发展、教育科研、社会公众和国际合作，提供海洋数据免费下载、依申请使用、在线计算分析和数据产品特色定制等服务。

　　自然资源部海洋预警监测司司长王华表示，《海洋数据开放共享目录》发布和海洋云的上线运行，将为全社会提供科学权威的海洋数据服务，创新海洋信息互联互通、深度融合、智慧应用的新思路新模式。下一步，将进一步聚焦海洋数据要素保障新要求，完善海洋数据分类分级、海洋数据要素流通等规章制度与标准规范，加强安全沙箱、智能合约等新技术应用，动态更新海洋数据共享目录和海洋云系统功能，持续推动和加强海洋数据开放共享。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一图看懂：如何保障网络购物中的消费者权益
　　
数字技术重构智慧业态 新模式激发消费市场新活力
　　线上线下齐发力，社区商店“上网”营业；电商平台推出各种活动，带动新一轮购物潮；手机下单即刻配送，打造多元零售场景……近年来，数字零售新业态、新模式不断涌现，“即时零售”商业模式成为零售业发展的重要趋势，带动消费市场不断释放新潜能，助力高质量发展扎实推进。 随着数字经济和实体经济的深度融合，数字化已经深入渗透到零售行业的方方面面，消费者的行为和购物习惯也发生了巨大变化。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部