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依法治理股市AI“小作文”

李华林
2024年06月20日09:03 | 来源：经济日报
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原标题：依法治理股市AI“小作文”

　　股市是“信息+信心”的市场，AI技术加持下，“小作文”生成门槛之低、影响之大有目共睹。谣言的每一次出现和反转，都是对正常交易的扰乱、对投资者信心的动摇、对证券市场秩序的破坏，不得不防。在积极拥抱新技术的同时，大众对法治、对技术、对市场应怀有敬畏之心，守好边界底线。

　　智能化、速写式，一键生成、真假难辨……股市“小作文”又有了新花样。今年以来，由AI写作而成的“小作文”频现，在A股市场扇动着带节奏的“翅膀”。

　　股市“小作文”由来已久。如今人工智能的快速发展，让“小作文”的编造更为容易。借助AI技术，给出关键词，敲击回车键就能生成一篇看起来内容丰富、实际上子虚乌有的“独家消息”。时间成本可以忽略不计，批量产出“小作文”也不过是动动手指的事。

　　相较于以往常见的股市谣言，这些出自AI之手的“小作文”看起来条理清晰、煞有介事，欺骗性与迷惑性极强，甚至让专业机构投资者难辨真假。再经交易平台、朋友圈、微博等媒介传播发酵，很容易激起千层浪。

　　从人工写作到AI创造，变化的是产出形式，不变的是炒作逻辑。AI式“小作文”绝非搞恶作剧那么简单，背后往往潜伏着有组织、有预谋的推手。被故意释放的负面虚假信息，可能导致相关公司市值一日内蒸发近百亿元。上市公司承受股价暴跌的同时，还得花费时间精力解释自证、诉讼维权。从监管部门披露的案例看，也有个别上市公司及其大股东参与其中，无非是为了方便拉高出货、作价吸筹，故意散播不实信息刺激股价涨跌，进而操纵股价。尤其在市场表现低迷之际，一则利好消息犹如救命稻草，投资者“宁可信其有，不可信其无”，很容易落入圈套。

　　股市是“信息+信心”的市场，AI技术加持下，“小作文”生成门槛之低、影响之大有目共睹。谣言的每一次出现和反转，都是对正常交易的扰乱、对投资者信心的动摇、对证券市场秩序的破坏，不得不防。

　　人工智能发展日新月异，股市信息芜杂度呈几何式增长，监管如何跟上去、跑在风险前面成为新课题。在监管方式与手段上推陈出新，尽快推广应用大数据、区块链等新技术工具，强化对股市信息的搜索、追踪和捕获能力，加大识别打击力度等，都是探索方向。一旦发现“小作文”，要抽丝剥茧挖出幕后利益链、产业链，重拳出击、严惩不贷，打击一个震慑一片。

　　平台要守土尽责。部分平台对“小作文”缺乏有效管控，甚至选择睁一只眼闭一只眼，这无异于纵容股市谣言的传播。平台方应担起主体责任、积极主动作为，建立监测、发现、处置谣言的全流程工作规范，及时更新技术手段，精准识谣止谣，尽可能将谣言扼杀在萌芽中，从源头上斩断“小作文”利益链。

　　谣言止于智者，面对看似言之凿凿、实则似是而非的“小作文”，投资者应增强审慎意识，少一分盲从，多一分定力，切勿轻易被各类虚假信息裹挟情绪、左右决策，以免成为谣言的推波助澜者，遭遇财产损失。

　　还要提醒的是，无论怀着何种目的，是有心还是无意，发布虚假消息并导致股价剧烈波动，均属于严重的违法违规行为，必将面临法律的制裁。在积极拥抱新技术的同时，大众对法治、对技术、对市场应怀有敬畏之心，守好边界底线。

(责编：罗知之、陈键)
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