苏诗钰

原标题：百日见成效 “双新”政策红利激活“市场密码”

苏诗钰 3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），至6月20日《行动方案》发布已满百日，相关工作深入推进、各项政策逐步落地，切实巩固和增强了经济回升向好态势。

据国家发改委介绍，截至目前，政策体系已经构建完成，7大领域设备更新、消费品以旧换新、循环利用、标准提升等4个方面行动方案已经全部出台，31个省（区、市）都印发了本地区大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案。

在资金支持方面，相关部门拿出“真金白银”力挺大规模设备更新和消费品以旧换新。如国家发改委安排中央预算内投资等资金，支持设备更新以及节能降碳、回收循环利用重点项目；财政部预拨中央财政资金64.4亿元支持汽车以旧换新，下达5亿元支持老旧农机报废；中国人民银行会同有关部门落实科技创新和技术改造再贷款政策，正在开展项目审核推送。

在各方共同努力下，大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“双新”）成为激活市场的动力。今年前5个月，设备工器具购置投资同比增长17.5%，对全部投资增长贡献超过50%；主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%。

2024年为“消费促进年”，在笔者看来，大规模设备更新和消费品以旧换新成为推动消费的重要因素。大规模设备更新方面，政策涵盖工业、农业、交通等多个领域，政府部门要加大财税、金融等资金支持力度，引导企业加快技术创新，提高产品质量，通过设备更新实现技术的更新换代，满足节能减排目标。

以旧换新方面，要让消费者主动“断舍离”，下决心舍旧谋新，从以旧换新中真切感受到以旧换“优”的温度，提振消费信心。一方面，要为消费者提供多元化需求。以新技术新场景激发新型消费，满足消费者对高品质生活的追求。另一方面，要加强宣传引导，坚持市场为主，让更多的企业参与进来，提供多样化的以旧换新方案，让消费者感受到真实惠，引导其积极参与，促进资源的合理利用和循环，这样才更可持续。

推动大规模设备更新和消费品以旧换新既是立足当前、着眼长远的考量，又是促进消费、赢得机遇的关键举措。政策发令枪已响，目标从不遥远，相关企业要想在“双新”赛道中“领跑”，就要从政策中找机遇，从市场中找机遇，从潜力中找机遇。

(责编：罗知之、陈键)

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