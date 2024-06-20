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我国首个工业用途核能供汽项目“和气一号”投产

2024年06月20日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：我国首个工业用途核能供汽项目“和气一号”投产

科技日报连云港6月19日电 （记者金凤 付毅飞）19日，我国首个工业用途核能供汽项目——“和气一号”，在中核集团旗下中国核电投资控股的田湾核电基地正式建成投产。这标志着我国核能综合利用从单一发电、满足城市居民供暖，拓展到工业供汽领域。项目建成后，田湾核电基地将每年向连云港石化产业基地输送480万吨零碳清洁蒸汽，相当于每年减少燃烧标准煤40万吨，等效减排二氧化碳107万吨、二氧化硫184吨、氮氧化物263吨。

“和气一号”项目为我国首批“绿色低碳先进技术示范工程项目”，具有“绿色安全、稳定高效”的特点。据介绍，该项目利用田湾核电基地3、4号机组中驱动汽轮机系统做功发电的二回路蒸汽为热源，采用核电厂一回路、二回路与蒸汽回路多重隔离设计，在物理隔绝的情况下制备工业蒸汽，再通过多级换热的方式，将蒸汽通过工业用气管网输送到石化产业基地，替代传统煤炭消耗解决石化企业热源和动力源问题。

项目建成后，预计将为连云港石化基地每年节省碳排放指标70多万吨。这不仅开辟了核能助力传统产业绿色升级的新途径，也为区域经济高质量发展注入更强动能。

国家原子能机构秘书长黄平表示，国家原子能机构将培育和孵化一批核能综合利用以及核技术应用新项目，构建绿色、繁荣、富庶、健康、安宁的“核美家园”。

中国工程院院士叶奇蓁表示，核能综合利用与高耗能行业耦合发展，将进一步凸显核能的零碳价值，可以满足高耗能行业多样化的用能需求，为高碳排放产业提供脱碳技术方案。

江苏核电党委书记、董事长张毅表示，“和气一号”项目是江苏核电携手各方打造的全国石化产业清洁供汽样板，将为我国高质量发展注入新的动力。

据了解，核能除在供热、供暖、供汽等领域应用外，还可以在同位素生产、制氢、海水淡化等诸多领域广泛利用。目前，我国核能综合利用正呈现出多样化发展局面。

(责编：罗知之、陈键)
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