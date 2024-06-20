原标题：韦布望远镜发现最遥远超新星

科技日报讯 （记者刘霞）美国科学家借助詹姆斯·韦布空间望远镜（JWST）成功捕捉到了迄今为止最古老且最遥远的超新星图像，以及其他若干超新星。这颗最古老超新星可追溯至宇宙大爆炸后仅18亿年。这种古老的恒星爆发有助科学家揭示宇宙进化的奥秘。研究团队在不久前举行的美国天文学会第244次会议上公布了这一发现。

有一种超新星被称为Ia型超新星，天文物理学家对Ia型超新星特别感兴趣，因为其爆发相关参数可使它们成为天文学家测量遥远距离并计算出宇宙膨胀率（哈勃常数）的“标准烛光”。哈勃常数是衡量宇宙膨胀速度的关键参数，其数值的精确测量对于理解宇宙的年龄、大小和未来命运至关重要。但使用“标准烛光”和其他方法测量哈勃常数得到的值存在差异，使人们对宇宙学标准模型产生怀疑。因此，很多天文学家致力于在宇宙不同阶段寻找“标准烛光”，以消除上述差异。

研究人员利用JWST高级深星系外巡天的数据，发现了这颗最古老的超新星，此外，还有其他80颗超新星。研究团队计划对这些超新星开展更深入研究，以确定其金属含量和确切距离。

太空望远镜科研所天文学家马修·西伯特表示，这一发现本质上打开了一扇关于瞬态宇宙的新窗口。

(责编：罗知之、陈键)

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