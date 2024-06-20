何 亮

原标题：黑科技闪耀欧洲杯绿茵场

北京时间6月15日，2024年欧洲足球锦标赛（以下简称欧洲杯）揭幕战在德国慕尼黑打响，由东道主德国队对阵苏格兰队。在90分钟的比赛里，“连接球”技术首次登上欧洲杯舞台，“德国战车”身着新战袍驰骋球场……

体育赛事是运动员的竞技场，也是展示科技成果的窗口。从足球到球衣，再到一枚看似普通的戒指，当高科技与体育结合，擦出了不一样的火花。

应用“连接球”技术

欧洲杯的科技感，首先体现在比赛用球上。早在2023年11月，2024年欧洲杯比赛用球FUSSBALLLIEBE就已问世。皮球球体表面由20块球面模块组成，独特的球面凹槽设计提升了触控体验。

欧洲足球协会联盟表示，2024年欧洲杯比赛用球被植入了拥有“连接球”技术的感应芯片。这种感应芯片能够以500次/秒的频率监测外界与球体的接触情况，可以判断球员是否存在手球犯规。

除此之外，感应芯片的传输速度极快，可以迅速上传球员位置数据，在人工智能技术的辅助下，能够为欧洲杯采用的半自动越位识别技术（SAOT）提供支持。

在2022年卡塔尔世界杯上，置于足球内的感应芯片曾一显身手。一个典型的案例是，在葡萄牙对阵乌拉圭的比赛中，葡萄牙队球员布鲁诺·费尔南德斯传中，同队球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多做出头球动作。当时，多数人觉得进球归功于罗纳尔多。赛后，国际足球联合会官方用球制造商透露，监测数据表明罗纳尔多在进球过程中并未触球，进球的应是费尔南德斯。

那么，内置芯片会影响足球的移动速度吗？答案是否定的。

芯片的重量只有14克，重量几乎可以忽略不计。另外，足球正式上场前，会经过严格测试，基本不会影响比赛。

升级视频助理裁判

如果你常看足球比赛直播，有一幕一定很熟悉：裁判员一声哨响，用双手在空中“画”一个框。这意味着，在相关技术的提示下，比赛可能出现了判罚争议。此时，裁判必须叫停比赛重新裁定。这项能挑战裁判权威的技术，就是视频助理裁判（VAR）。

视频助理裁判是指包括视频助理裁判员以及配套设备、流程、规范等在内的一整套辅助判罚系统。视频助理裁判员通过慢动作等回放视频向主裁判提供信息，协助主裁判纠正错判、漏判。

2018年，这一技术首次被引进世界杯，并于2021年应用在欧洲杯赛场，在足球发展史上产生了十分深远的影响。

在2024年欧洲杯开幕战上，更先进的视频助理裁判技术正式亮相。比赛第26分钟，德国队球员穆西亚拉在禁区外被苏格兰队员放倒，裁判第一时间判罚点球，但在视频助理裁判的提示下改判为禁区外任意球，推迟了2024年欧洲杯第一粒点球的出现时间。在上半场比赛结束前，德国队队员京多安第2次摔倒在苏格兰队禁区内，主裁判在查看视频助理裁判提供的信息后判罚点球，并将犯规队员红牌罚下。

随着足球比赛节奏加快，攻防方式越来越多样，裁判仅靠双眼很难迅速作出准确判罚。尤其当裁判处在视野盲区时，很可能作出误判。借助多角度、多机位的摄像头，视频助理裁判能够通过慢动作回放视频，提升裁判员判罚的准确率。

2024年欧洲杯升级视频助理裁判技术，引进半自动越位识别技术，并利用人工智能辅助裁判员判罚。比赛期间，这项技术会通过位于球场顶部的10台特制摄像机，结合视频动作捕捉技术，拍摄球员身上29个和判罚相关的部位。视频助理裁判系统会以50次/秒的频率发送拍摄数据，实时追踪足球和球员位置，自动画出虚拟越位线，再结合球内感应芯片发出的数据和人工智能技术，准确判断传球点。一旦检测到越位，系统将自动提示裁判。

从开始定位到给出提示，整个过程不超过5秒。若主裁判决定采纳视频助理裁判的判罚结果，系统会生成3D动画，以阐释判罚原因，并将其在球场大屏幕和直播电视画面中播放，让观众一同观看。

配备高科技“行头”

作为2024年欧洲杯东道主，德国队在球衣设计上花了不少心思。球衣配色典雅，且科技含量较高。

德国队球衣采用AEROREADY面料。它的外层是疏水性强的涤纶针织布，能够迅速吸收球员身上的汗水并促进其快速蒸发，让他们在运动时感觉更干爽舒适。

除了德国队，英格兰队这次也请来科技“外援”。早在2024年欧洲杯开赛前，英格兰队便使用了一个创新产品——智能戒指，以实时监测球员身体数据。这款智能工具可以监测睡眠、体温等。包括加拉格尔和格伊在内的英格兰队球员被发现在赛前训练中佩戴了这款智能戒指。

索斯盖特在担任英格兰队主教练的8年时间里，一直对引入科技装备持开放态度。2024年早些时候，为了英格兰队更好备战欧洲杯，英格兰足球总会与某知名科技公司合作，推出互动式球员分析系统。这一系统可以分析球员在被替换下场或被罚下场时的反应。

(责编：罗知之、陈键)

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