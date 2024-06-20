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6月LPR报价与上月持平

2024年06月20日10:52 | 来源：人民网
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人民网北京6月20日电 （记者黄盛）全国银行间同业拆借中心在6月20日公布新版LPR报价：1年期品种报3.45%，上月为3.45%；5年期以上品种报3.95%，上月为3.95%。

东方金诚首席分析师王青向人民网记者表示，LPR报价由MLF操作利率和报价加点共同决定。6月MLF操作利率不变，这意味着当月LPR报价的基础保持稳定。

在影响报价加点的因素上，王青告诉记者，受年初以来信贷投放力度较为温和、政府债券发行节奏偏缓等因素影响，当前银行间流动性充裕，5月1年期商业银行（AAA级）同业存单到期收益率均值降至2.09%，明显低于2.50%的MLF操作利率，这意味着近期银行在货币市场的批发融资成本明显下降。同时，4月以来，又有一批中小银行在下调存款利率，监管部门也在叫停“手工补息”等高息揽储现象，表明近期银行各类资金成本都在不同程度下降。

中国民生银行首席经济学家温彬向人民网记者表示，伴随我国经济结构调整、转型升级加快推进，经济更为轻型化，信贷需求较前些年有所转弱。在部分金融机构的“规模情结”下，信贷投放超过了实体经济的有效融资需求，进而推动贷款利率持续下行。

“在此过程中，部分企业借助自身优势地位，用低成本贷款融到的钱买理财、存定期，或转贷给别的企业，降低了资金使用效率。”温彬说，为此，在2月LPR报价大幅调降后，近期LPR报价不动，也可缓解贷款利率过快下行而引致的资金空转套利行为，提升资金运行效率。

另据了解，在今年3月21日国新办发布会上，中国人民银行相关负责人表示，存款成本下行和主要经济体货币政策转向，有利于拓宽利率政策操作的自主性。

此外，中国人民银行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上也提到，持续改革完善贷款市场报价利率，针对部分报价利率显著偏离实际最优惠客户利率的问题，着重提高LPR报价质量，更真实反映贷款市场利率水平。

潘功胜表示，目前我国的“利率走廊”已初步成形。“上廊”是常备借贷便利（SLF）利率，“下廊”是超额存款准备金利率，总体上宽度比较大。这有利于充分发挥市场定价的作用，保持足够的弹性和灵活性。如果未来考虑更大程度发挥利率调控作用，需要给市场传递更加清晰的利率调控目标信号，让市场更托底。除了需要明确主要政策利率以外，可能还需要配合适度收窄“利率走廊”的宽度。

温彬认为，6月以来，主要经济体降息步伐加快，随着加拿大央行、欧洲央行相继宣布降息，全球货币政策宽松趋势显现；市场对美联储年内降息的预期也愈加明确，稳汇率压力相对前期将相对减轻。

此外，叫停“手工补息”的效果逐步显现，银行体系净息差后续有望得到集中提振；再考虑到存量定期存款到期后重新定价的因素，此前存款利率下行的效果还在持续显现，银行存款成本下降确定性强，也使得通过降息引导LPR下行，促进实体部门融资成本下降以及改善投资、消费的空间加大。

也有业内人士表示，当前整体上处于政策观察期，也是近期MLF操作利率及6月LPR报价保持稳定的背景。

(责编：方经纶、吕骞)
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