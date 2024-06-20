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外媒关注：欧洲杯赛场的那些中国技术实力

2024年06月20日16:26 | 来源：环球网
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原标题：外媒关注：欧洲杯赛场的那些中国技术实力

6月20日消息，在如火如荼的2024欧洲杯赛场上，中国企业的身影和技术实力成为了一道亮丽的风景线。本届赛事中，海信、比亚迪、蚂蚁集团、vivo、速卖通5家中国企业作为欧洲杯官方合作伙伴共同亮相赛场，在13个最高级别官方赞助商名单里，占据超过三分之一的席位，数量突破历史记录。

德国《商报》报道认为，中国企业长期以来一直重视大型国际体育赛事的广告效果，无论在欧冠联赛、奥运会、温布尔登网球锦标赛，还是在欧洲杯和世界杯，广告牌上的汉字不再罕见。

央视财经评论员许峻铭表示，中国企业在欧洲杯赛场上的崛起，主要得益于其强大的品牌效应和在全球范围内的产业布局。这些企业所代表的智能家电、新能源汽车、数字支付等领域，不仅是当前产业转型的热点，更是未来全球发展的趋势。

其中，海信作为第三次赞助欧洲杯的中国企业，不仅以官方赞助商的身份亮相，更凭借其在显示技术领域的深厚积累，成为了欧足联VAR（视频助理裁判）的显示技术支持提供商。这一创新合作，不仅助力裁判做出更精准的判断，更体现了海信在全球显示技术领域的领先地位。

华尔街日报对此给予了高度评价，认为海信在体育营销方面的投入，不仅提升了品牌知名度，更为其全球增长战略奠定了坚实基础。

《华尔街日报》援引欧足联营销总监盖伊-洛朗·埃普斯坦（Guy-Laurent Epstein）的观点表示:“海信先进的显示技术将支持VAR裁判团队审查和协助现场判罚，确保2024欧洲杯更加公平。”

市场调研机构奥维睿沃（AVC Revo）发布的《全球TV品牌出货月度数据报告》显示，今年1-4月，海信电视出货量市场份额达到14.26%，稳居世界第二。而海信在欧洲杯赛场上的“不止于世界第二”的围挡广告，更是展现了其追求更高目标、加速迈向世界一流企业的决心。随着欧洲杯赛事的继续，相信中国企业的表现将继续吸引全球目光，而中国技术实力也将赢得更多国际认可。

(责编：董童、李源)
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