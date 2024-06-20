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台铃发布《中国钠离子电动两轮车产业发展白皮书》

2024年06月20日16:30 | 来源：中国网
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原标题：台铃发布中国电动两轮车产业第一份钠电白皮书！

6月19日，台铃在广州华南国际电动车及零部件展览会（下称：华南展），发布《中国钠离子电动两轮车产业发展白皮书》（下称：钠离子电动车白皮书），在权威机构、行业专家及现场观众的共同见证下，开启电动两轮车钠电发展的新征程。

台铃集团总裁姚立、中国质量认证中心部长李大维、中自协行业发展部主任郑小玲、台铃钠电首席技术官姜银珠等领导及嘉宾出席，共同参与钠离子电动车白皮书发布仪式。

作为中国钠离子电动两轮车产业第一份钠离子电动车白皮书，台铃邀请中国自行车协会、中国质量认证中心、国家自行车电动自行车质量检验检测中心等权威机构组成指导单位，借华南展盛会发布，共谋钠电产品发展方向，助力中国钠离子电动两轮车产业化进程向前跨越。

发布本次钠离子电动车白皮书，台铃蓄力已久。姚立表示，台铃-钠电实验室在2012年便专注钠电的研发生产，已积累80余项钠离子电池技术与专利，使台铃不断刷新电动车续航纪录的同时，最大程度地提升了电池的稳定性、使用寿命和安全性。未来，台铃将对超级钠电技术持续探索，以强大的科研及生产实力推动钠电产业向高质量、高标准发展，力争为全球用户提供更优质的电动出行产品。这一里程碑事件，标志着中国在钠电池产业化进程上迈出了关键一步，意味着台铃超级钠电车在产品质量和可靠性方面达到了国家、行业的相关标准，既能够为电动车企业的钠电产品提供应用指导方法，也将为钠离子电池产业链发展指引发展方向。

台铃-钠电实验室在技术研发上不断探索，有助推动行业蜕变升级。姜银珠在主题演讲中表示，通过突破科技边界，台铃-钠电实验室已量产多个规格钠电池产品，推动超级钠电车多元创新突破。姜银珠在分享中指出，钠离子电池应用广泛，未来5年该市场可达千亿市场规模，台铃率先洞察新机遇，跑出发展新质生产力的加速度。

“不断取得突破性的进展，台铃-钠电实验为全球钠离子电池材料及电池供应提供了强有力的支持，体现了自身科技实力，彰显了不断创新、向上攀登的行业风范。”郑小玲盛赞台铃为钠电产业发展做出的贡献。

在现场发布环节，台铃还获颁《首批钠离子电池达标产品》证书。获此殊荣激励，台铃将持续优化钠电技术，积极为行业提供钠电产品应用指导方法。

此次展会，台铃重点展示赤兔、美妙等17款产品，包括苍穹EB、初恋EB等超级钠电车，展现了包括具备超低温性、超耐高温、超大容量、超快充电、超长寿命、超长质保、超级防水和超安全性等八大核心优势。

台铃超级钠电车通过多维度的硬核性能，将全面提升用户美好出行体验。

极限温度上，台铃超级钠电池在-20℃极低温和55℃极高温环境中，放电曲线几乎无差别，电池容量均能达到93%。由于内部材料和制作工艺上的优化，台铃超级钠电池能够实现“小身材、大容量”，且容量密度更高。

为缩短电池充电时间，台铃超级钠电池采用专门研发的快充技术，并使用专用充电器，最终实现闪充10分钟，补电80%的效率。安全性上，台铃超级钠电池整包防水达到IPX7级别，且寿命长达6年，可以深度放电至0V，并且拥有5年超长质保。此外，台铃超级钠电池在研发及应用的过程中，台铃超级钠电池的电解液使用更环保的溶剂，具有零排放、低噪音等优势，减少了对环境的潜在危害。

台铃超级钠电车的诸多出众实力俘获观展嘉宾，观展嘉宾纷纷驻足台铃产品展示区，亲身体验台铃超级钠电车魅力。前来观展的经销商郑先生表示，作为台铃拓展长续航+路线的“尖刀”，超级钠电车集成了长续航尖端科技，兼具钠电技术带来的高品质性能，必将成为台铃在再创热销纪录的利器，为制胜旺季“无界400”战役助力。

聚焦用户需求，深入洞察用户出行痛点，在夏季应时发布耐高温的最新超级钠电车，台铃为市场带来更高性能、长续航、符合发展趋势的产品选择。用尖端产品作市场实践，展示钠离子电池产业的前沿研究，台铃以领航者之姿，带动电池材料配件等相关产业链的发展，持续促进电动两轮车产业升级。

通过独特的钠电核心技术和产业布局，台铃以超级钠电车研发、全面落地，给电动两轮车产业能源转型注入新活力，为绿色交通的发展提供全新的解决方案，积极为能源转型和构建碳中和社会做出贡献，体现中国企业在环保产业中的责任担当。

作为超级钠电车量产开创者，台铃借助华南展首发钠电白皮书，公布全新超级钠电车，彰显全面进军钠电产品市场的实力与决心，赋能旺季营销迈上新台阶。未来，台铃将继续满足消费市场需求变化，深耕科技创新，陪伴用户美好出行的每一公里。

(责编：董童、李源)
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