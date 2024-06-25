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昌九高铁全线首座主塔顺利封顶

2024年06月25日10:23 | 来源：科技日报
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原标题：昌九高铁全线首座主塔顺利封顶

科技日报南昌6月24日电 （记者魏依晨 通讯员阙阳洋 郭佳佳 姚思超）24日上午，随着最后一方混凝土浇筑完成，在距离赣江江面134米的高空之上，昌九高铁关键控制性工程——南昌扬子洲赣江公铁大桥（公铁合建段为隆兴大桥）跨赣江西支主桥G32号主塔顺利封顶，成为昌九高铁全线首座封顶的主塔。该工程由昌九城际铁路公司建设管理，铁四院设计、中铁大桥局承建。这一里程碑式的进展，为全线建成通车奠定坚实基础。

南昌扬子洲赣江公铁大桥西支主桥G32号主塔位于南昌市赣江西支航道。主塔为H型曲线结构，塔身为C50钢筋混凝土+环向预应力结构，整个桥塔由上下游塔柱、3道横梁及“昌”字装饰物组成。塔柱截面为单箱单室截面，塔柱高141米（不含塔座）。此次封顶的是下游塔柱。

“昌九高铁建设将智能建造应用到施工各环节。以大桥为例，我们打造了集生产监控、远程集控、指挥调度、综合决策功能于一体的可视化信息指挥中心，实现了项目信息的一图总看、一屏统管、一键指挥。”昌九城际铁路公司昌九指挥部指挥长夏小任介绍，当前，全线已进入架梁阶段，共完成箱梁架设310孔、隧道贯通8座，站房及四电工程有序进场，累计完成总投资51%。

(责编：杨曦、陈键)
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