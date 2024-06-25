审计被称作“经济体检”，是党和国家监督体系的重要组成部分。受国务院委托，审计署审计长侯凯6月25日上午向十四届全国人大常委会第十次会议作《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。

这份广受关注的年度“经济体检”报告显示，2023年，中央一般公共预算收入总量约10.74万亿元，支出总量约14.9万亿元，赤字4.16万亿元，与调整后的预算持平。

在中央部门预算执行方面，2023年重点审计的41个部门及所属346家单位收到财政预算拨款5824.04亿元，此次发现各类问题金额226.26亿元。其中，中央部门本级和所属单位问题金额分别为36.29亿元和189.97亿元，占比分别为16%和84%。

在重大违纪违法问题查处方面，2023年5月以来，审计共发现并移送重大违纪违法问题线索310多件，涉及1200多人。

报告介绍，对审计发现的重大违纪违法问题，审计署已依纪依法移交有关部门进一步查处。对报告反映的主要问题，有关地方、部门和单位正在积极整改。审计署将持续跟踪督促，年底前报告全面整改情况。

记者：邹多为

编辑：郭宝江

设计：栾若卉

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(责编：白宇、卫嘉)

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