人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

描绘纺织业“数实融合”图景 AI+这样赋能“小单快反”

2024年06月25日13:11 | 来源：人民日报客户端
小字号

原标题：描绘纺织业“数实融合”图景 AI+这样赋能“小单快反”

“人工智能+”在与千行百业的深度融合中，不断拓展能力边界，“数实融合”正备受各界关注。

6月16日，记者在杰克科技在广州长隆国际会展中心举办的2024年新品发布会上，现场感受了纺织业“数实融合”图景。

本次杰克科技发布了数实融合产品“过梗王”智能包缝机，并在中国、柬埔寨、越南等国设立30多个分会场，该型智能缝纫机的问世，标志着AI科技在缝制设备领域的深度应用与融合。在当前“小单快反”的生产模式下，服装生产呈现小批量、多样化、多批次、快交付的新常态。

传统包缝机在面对厚、薄、弹、硬等混搭面料时，往往会出现卡顿、起皱、断针、断线等问题，严重影响生产效率和缝制品质。

智能包缝机搭载了行业领先的AI全速送料系统，拥有百万级的压送比模型库，犹如“超级大脑”，能以每秒32000次的速度进行多模态智能检测面料厚度的变化，一旦面料发生微弱变化，立即运算生成最佳压布力与送布力参数。

在“超级大脑”完成快速运算后，“过梗王”两大核心技术——闪电变压技术和灵犀送布技术，会根据运算参数执行指令。闪电变压技术是指在感知到面料细微变化的瞬间，能够实现0.00006秒的变压速度，根据厚梗、薄梗、弹梗、硬梗的不同波动，即刻调整压布力；灵犀送布技术则根据不同面料，精准输出送布力，精度控制在0.01N·m，综合扭矩高达9.2N·m，达成压布力与送布力实时的完美匹配，最终使“过梗王”实现“百倍厚梗不降速”。

发布会现场，杰克科技展示了智能缝纫机在厚、薄、弹、硬四种不同极限面料上的连续缝纫效果。无论是卫衣的厚梗、网纱的薄梗，还是瑜伽服的弹梗和牛仔的硬梗，即使不同梗位厚度相差百倍，都可以全速通过，并保持线迹美观。这一卓越性能赢得了现场观众的阵阵掌声。

佛山瑞蒽服装公司负责人张银芳表示：“我们工厂的订单以‘小单快反’为主，面料多样复杂、款式多样、且换款速度快，普通包缝机处理起来很麻烦，效率不高还担心返工。对我们而言，一台不用降速，减少返工率的机器是非常大的利好。”

中国缝制机械协会理事长杨晓京在会上表示，“相信在新质生产力的带动下，缝制机械行业定能在高质量发展新征程上展现缝机人的新使命、新担当。”

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
嫦娥六号任务圆满成功 实现世界首次月背采样返回
　　人民网北京6月25日电 （记者赵竹青）刚刚，嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域，工作正常，标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功，实现世界首次月球背面采样返回。…
生态环境部：近十年我国突发环境事件数量总体下降
　　人民网北京6月25日电 （欧阳易佳）生态环境部日前召开6月例行新闻发布会。相关负责人介绍了近些年我国生态环境应急工作的进展情况。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部