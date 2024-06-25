原标题：描绘纺织业“数实融合”图景 AI+这样赋能“小单快反”

“人工智能+”在与千行百业的深度融合中，不断拓展能力边界，“数实融合”正备受各界关注。

6月16日，记者在杰克科技在广州长隆国际会展中心举办的2024年新品发布会上，现场感受了纺织业“数实融合”图景。

本次杰克科技发布了数实融合产品“过梗王”智能包缝机，并在中国、柬埔寨、越南等国设立30多个分会场，该型智能缝纫机的问世，标志着AI科技在缝制设备领域的深度应用与融合。在当前“小单快反”的生产模式下，服装生产呈现小批量、多样化、多批次、快交付的新常态。

传统包缝机在面对厚、薄、弹、硬等混搭面料时，往往会出现卡顿、起皱、断针、断线等问题，严重影响生产效率和缝制品质。

智能包缝机搭载了行业领先的AI全速送料系统，拥有百万级的压送比模型库，犹如“超级大脑”，能以每秒32000次的速度进行多模态智能检测面料厚度的变化，一旦面料发生微弱变化，立即运算生成最佳压布力与送布力参数。

在“超级大脑”完成快速运算后，“过梗王”两大核心技术——闪电变压技术和灵犀送布技术，会根据运算参数执行指令。闪电变压技术是指在感知到面料细微变化的瞬间，能够实现0.00006秒的变压速度，根据厚梗、薄梗、弹梗、硬梗的不同波动，即刻调整压布力；灵犀送布技术则根据不同面料，精准输出送布力，精度控制在0.01N·m，综合扭矩高达9.2N·m，达成压布力与送布力实时的完美匹配，最终使“过梗王”实现“百倍厚梗不降速”。

发布会现场，杰克科技展示了智能缝纫机在厚、薄、弹、硬四种不同极限面料上的连续缝纫效果。无论是卫衣的厚梗、网纱的薄梗，还是瑜伽服的弹梗和牛仔的硬梗，即使不同梗位厚度相差百倍，都可以全速通过，并保持线迹美观。这一卓越性能赢得了现场观众的阵阵掌声。

佛山瑞蒽服装公司负责人张银芳表示：“我们工厂的订单以‘小单快反’为主，面料多样复杂、款式多样、且换款速度快，普通包缝机处理起来很麻烦，效率不高还担心返工。对我们而言，一台不用降速，减少返工率的机器是非常大的利好。”

中国缝制机械协会理事长杨晓京在会上表示，“相信在新质生产力的带动下，缝制机械行业定能在高质量发展新征程上展现缝机人的新使命、新担当。”

(责编：曹淼、李源)

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