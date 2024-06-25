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生态环境部：近十年我国突发环境事件数量总体下降

2024年06月25日13:26 | 来源：人民网
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人民网北京6月25日电 （欧阳易佳）生态环境部日前召开6月例行新闻发布会。相关负责人介绍了近些年我国生态环境应急工作的进展情况。

生态环境部生态环境应急指挥领导小组办公室主任李天威介绍，近十年来，全国突发环境事件的数量由每年700起左右下降到300起左右，最近几年都是200起左右，其中重大级别的事件每年大概2起左右，较大级别的事件每年10起左右。

“如2019年江苏盐城响水爆炸事件，2020年黑龙江伊春鹿鸣矿业尾矿库泄漏事故，2022年贵州盘州宏盛煤焦化有限公司洗油泄漏事故等次生的突发环境事件影响范围广，处置难度大，公众关注度高。”李天威举例，一批重大敏感事件，经过生态环境部工作组协调指导，相关地方全力应对，得到了妥善处理。

李天威表示，近年来我国突发环境事件呈现以下特征：一是突发环境事件从数量来看总体呈下降趋势，但是仍然呈多发频发的高风险态势。二是生产安全和交通运输事故是突发环境事件主要的诱因。三是近十年约四分之三以上的突发环境事件涉及水污染，约一半的突发环境事件涉及大气污染。四是从处置难度来看，环境突发事件有污染范围广、处置时间很长、环境影响很大等特征。五是突发环境事件和人民群众的生活息息相关，容不得半点疏忽。

数据显示，2022年到2023年，全国共排查整治风险隐患22.95万余项，生态环境部针对岁末年初、法定节假日等时间节点，制订突发环境事件应对专项工作方案，指导地方开展应急值守的抽查检查，指导督促地方强化环境风险防控。2023年，全国省市两级环境演练共536次，20多个省份组织开展了“一河一策一图”的专题环境应急演练。

 

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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