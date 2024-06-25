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华夏银行：深耕绿色金融 为高质量发展注入新底色

2024年06月25日15:35 | 来源：人民网
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绿色金融在支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用等方面大有可为。华夏银行深化绿色金融发展战略，优化完善工作机制，创新绿色金融产品，提高综合服务能力，全力打造绿色金融新特色，持续加大对绿色、低碳、循环经济的支持力度，为国家经济社会高质量发展注入新底色。

年报显示，2023年末，华夏银行全行（含子公司）绿色金融业务余额3592.61亿元，绿色贷款占比12.53%，较2023年初提升0.92个百分点。

华夏银行相关负责人介绍，目前，该行已基本建立了风险可控、经济可行、社会责任可言的绿色金融发展机制，建立了涵盖绿色贷款、绿色票据、绿色投资、绿色租赁、绿色债务融资工具承销、绿色理财、绿色基金等集团化、综合化的绿色金融产品服务体系。

绿色信贷方面，华夏银行围绕绿色重点行业深化研究，开展生态客户营销，绘制生态图谱，搭建营销平台，加强绿色客户开发，提升白名单客户覆盖率和合作深度。成功落地光伏公募REITs“中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金”。同时，开发碳排放权抵质押融资专项产品，在15家成立绿色金融部的分行进行业务试点，丰富碳金融产品体系。截至2023年末，华夏银行绿色贷款余额2,692.73亿元，比上年末增长9.00%，高于各项贷款增速；通过绿色信贷业务实现节约标准煤109.84万吨，减排二氧化碳当量260.84万吨，节约水资源2,197.92万吨。

绿色投资方面，华夏银行持续打造绿色金融特色投资类业务，积极开展金融产品在绿色领域的运用，创新特色产品和业务模式，在同业资产中积极配置企业资产支持证券、绿色产业基金、信用债、绿色金融债券等产品。截至2023年末，华夏银行绿色投资余额223.02亿元。

绿色租赁方面，华夏银行坚持以有效服务实体经济为核心，围绕“绿色、实体经济、普惠、乡村振兴”四个关键词开展业务，持续巩固绿色租赁领域业务优势。加强细分市场研究，不断拓宽绿色租赁业务领域，主要围绕绿色能源、绿色出行、污染治理、循环经济四大板块开展业务，继续巩固在风力发电、光伏发电、节能环保等绿色租赁业务优势，积极探索新能源车辆、储能领域业务模式。同时，着力布局海上风电工程装备领域，在成功经营风电安装船的基础上，向起重船、铺缆船等海上风电工程装备领域延伸。截至2023年末，绿色租赁余额622.52亿元，占公司租赁资产余额的比重超过30%。

2023年，华夏银行通过支持海洋生态修复、海洋生态保护、流域生态环境改善等项目，为生物多样性保护贡献金融力量。

多年来，华夏银行持续深耕绿色金融，2017年将绿色金融作为全行规划战略重点，2019年加入联合国负责任银行原则组织，践行ESG（环境、社会和治理）理念，探索出一条独具特色的绿色金融创新发展之路。

2023年，华夏银行将授信业务ESG风险管理覆盖投融资业务全流程，根据客户所属行业的环境相关风险敏感度以及客户自身环境、社会和治理表现，对不同类型的客户实施差异化的信贷策略。同时，探索构建授信业务ESG评级模型，以建立全面的财务要素与ESG要素相结合的风险评估和资产评估体系，加强ESG风险评估和流程管理。

“未来，华夏银行将继续践行绿色发展理念，秉持‘可持续 更美好’品牌理念，高度重视绿色发展，深化绿色金融驱动，深耕绿色金融市场，不断完善绿色金融机制体制建设，持续提升专业化能力，扎实做好绿色金融大文章，助力经济社会发展绿色转型。”该负责人说。

(责编：曹淼、李源)
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