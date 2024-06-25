6月25日，中国石化在京发布2023年度社会责任报告。这是中国石化第17年发布社会责任报告，向社会披露公司履责实践和成效。

报告显示，2023年，中国石化国内油气产量当量刷新历史纪录，大力推进“智能工厂”建设，全年投入乡村振兴无偿帮扶资金2.53亿元、完成消费帮扶21.98亿元，各项工作开创崭新局面，在中国式现代化建设征程中书写了浓墨重彩的新篇章。

全力实施产业转型，坚决端牢能源饭碗。中国石化大力实施油气勘探开发“七年行动计划”，全力推进增产保供，着力构建多能互补、协同发展、安全可靠的绿色能源供应体系。全年新增石油探明储量1.55亿吨、天然气探明储量2817亿立方米，境内原油产量3544万吨、天然气产量378亿立方米，展现出保障国家能源安全的新担当新作为。引领我国氢能发展步伐，累计建成加氢站128座，成为全球建设和运营加氢站最多的企业；在全国累计建成充换电站超6000座，油气氢电服综合服务商建设迈出新的步伐。成功承办第七届世界地热大会，为全球地热能利用提供了中国样板、中国思路和中国标准。顺应石油用途从燃料向原料转变的趋势，持续加强高端树脂、高端橡胶、高性能纤维、特种精细化学品等研发生产，为建设制造强国夯实“材料之基”。高效环保芳烃助力纺织行业绿色制造，三大高性能纤维进一步提升我国的军事装备实力和国民经济的产业升级。

全力践行绿色发展，助力美丽中国建设。中国石化协同推进降碳、减污、扩绿、增长，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。实施“绿色企业行动计划”，113家企业全部完成绿色企业创建，累计21家企业被工业和信息化部评为国家级绿色工厂。连续9年开展“能效提升”计划，全年节能86万吨标煤。高标准打造国内首家“无废集团”，探索建立废塑料回收利用体系，把绿色洁净打造成中国石化的亮丽名片。引领我国CCUS全产业链规模化发展，绿色低碳发展水平持续提升。积极参与全国碳市场交易，全年碳交易量达992万吨、碳交易额达5.9亿元。纵深推进长江、黄河流域企业生态保护，湖北石油主动搬迁王家河码头为中华鲟和江豚畅快洄游“让路”，不断加大生态环境保护和绿化建设工作力度，建成一批生产与环境和谐发展的花园式工厂，为推进人与自然和谐共生的现代化和美丽中国建设作出贡献。

全力共享发展成果，加快打造卓著品牌。中国石化将企业发展与员工发展融合起来，将推动高质量发展与创造高品质生活结合起来，着力实现与各利益相关方共同发展。开展“家文化”建设和“走基层、访万家”活动，营造温暖和谐的公司氛围。打造自有产品和服务品牌体系，以更高质量的产品和服务为美好生活赋能。构建“易捷自提、易捷到车、易捷到家”等全渠道消费场景，易捷品牌价值达206.97亿元，继续领跑零售业品牌榜。坚守责任采购与阳光采购，不断深化战略伙伴合作，积极探寻多元化的合作模式，致力打造阳光诚信、绿色安全、开放共享的供应链生态。

全力保障民生需求，服务人民美好生活。中国石化坚持以人民为中心的发展思想，积极致力社会公益，接续助力乡村振兴、增进民生福祉，使“党和人民好企业”形象更加深入人心。加快巩固“以消费带产业、以产业带振兴、以教育带发展”特色帮扶模式，在促进共同富裕上走在前作表率。以点带面促进乡村教育优质均衡发展，开展“春蕾加油站”“石化助力老校长下乡”等活动，2023年9月，“春蕾计划”被授予 2023年联合国教科文组织女童和妇女教育奖。“情暖驿站”升级扩大至8省（区）近百座加油站，累计服务超5780万春运返乡人员，温暖所有回家路上的人。持续20年开展“中国石化光明号”健康快车，免费治愈5.6万余名白内障患者。打造4098座“司机之家”、6033座“爱心驿站”，为户外劳动者提供暖心服务。开展“至美有你”青少年及儿童成长资助计划，助力解决香港社会跨代差距。全力服务保障亚运会等国家重大活动，彰显央企担当。

全力投身境外履责，促进各方合作共赢。中国石化加快实施“走出去”战略，统筹推进勘探开发、炼化仓储、油品销售、工程服务、国际贸易等能源全产业链务实合作，为全球能源产业合作共赢注入强劲动能。坚持依法合规纳税，坚持本地化用工、本地化采购，积极应对气候变化，共同守护绿色地球，积极参与社会公益，服务驻在国社会民生，为构建互利共赢、休戚与共的人类命运共同体贡献力量。

发布会上，中国石化公布第二批“十大社会责任示范项目”，包括九江石化绿色智能工厂、“深地一号”能源保障项目、新疆库车绿氢炼化一体化项目、“办好老百姓家门口的学校”乡村振兴教育帮扶项目、“守护黄河口”绿色油气开发行动、“清净守护长江”珍稀物种保护项目、“北大港湿地”生态保护项目、“至美有你”青少年及儿童成长资助计划、“中国书架”项目、易捷“微光计划”公益项目等。

(责编：曹淼、李源)

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