人民网北京6月25日电 （记者乔雪峰）6月25日，首都机场在3号航站楼举办“让爱聚首 启航美好旅程”中国服务日主题活动。首都机场相关负责人表示，首都机场举办此次活动旨在全面落实民航高质量发展要求的自我提速，更为提升航空枢纽国际竞争力奠定坚实的基础。

“过去一年，首都机场开展了各项服务提升工作，整体服务水平得到有效提升。”首都机场服务品质部品牌与产品管理主管管文溥接受记者采访时表示，今年以来，首都机场持续打造并升级各类服务产品，并正式发布“一证在首”“宾至如归”“航延无忧”3个产品。

“一证在首”是面向国内出港旅客提供“刷证”“刷脸”等智慧通行技术，不断提高全流程通行效率，目前首都机场暑期将在3号航站楼开通国内出港航班“一证通关”服务。

“宾至如归”主要面向外籍旅客，提供多语种信息指引、商业消费便利化支付等配套功能，为外籍来华旅客带来宾至如归的服务体验。

“航延无忧”能在航班延误期间，让旅客更加及时准确地获取航班信息，并通过“北京首都国际机场”官方小程序和APP协助旅客完成航班签转，同时还联合航空公司推出可在餐饮零售店面使用的航延券。

下半年，首都机场还将结合家庭小团体、旅游团、学生等不同群体需求，陆续“上新”专属产品。“北京首都国际机场”官方APP、小程序也将通过签到、答题、消费等推出更多会员专属权益。

(责编：孙红丽、吕骞)

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