人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

刷证、刷脸、多语种指引 首都机场多举措保障国内外旅客便利出行

2024年06月25日19:07 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月25日电 （记者乔雪峰）6月25日，首都机场在3号航站楼举办“让爱聚首 启航美好旅程”中国服务日主题活动。首都机场相关负责人表示，首都机场举办此次活动旨在全面落实民航高质量发展要求的自我提速，更为提升航空枢纽国际竞争力奠定坚实的基础。

“过去一年，首都机场开展了各项服务提升工作，整体服务水平得到有效提升。”首都机场服务品质部品牌与产品管理主管管文溥接受记者采访时表示，今年以来，首都机场持续打造并升级各类服务产品，并正式发布“一证在首”“宾至如归”“航延无忧”3个产品。

“一证在首”是面向国内出港旅客提供“刷证”“刷脸”等智慧通行技术，不断提高全流程通行效率，目前首都机场暑期将在3号航站楼开通国内出港航班“一证通关”服务。

“宾至如归”主要面向外籍旅客，提供多语种信息指引、商业消费便利化支付等配套功能，为外籍来华旅客带来宾至如归的服务体验。

“航延无忧”能在航班延误期间，让旅客更加及时准确地获取航班信息，并通过“北京首都国际机场”官方小程序和APP协助旅客完成航班签转，同时还联合航空公司推出可在餐饮零售店面使用的航延券。

下半年，首都机场还将结合家庭小团体、旅游团、学生等不同群体需求，陆续“上新”专属产品。“北京首都国际机场”官方APP、小程序也将通过签到、答题、消费等推出更多会员专属权益。

(责编：孙红丽、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
刷证、刷脸、多语种指引 首都机场多举措保障国内外旅客便利出行
　　人民网北京6月25日电 （记者乔雪峰）6月25日，首都机场在3号航站楼举办“让爱聚首 启航美好旅程”中国服务日主题活动。首都机场相关负责人表示，首都机场举办此次活动旨在全面落实民航高质量发展要求的自我提速，更为提升航空枢纽国际竞争力奠定坚实的基础。…
市场监管总局：推进共建“信用长三角” 提升经营主体信用水平
　　人民网北京6月25日电 （记者孙博洋） 记者从市场监管总局了解到，6月22日，市场监管总局指导推动的长三角市场监管部门推进共建“信用长三角”框架协议签约仪式在浙江省温州市举行。 会议强调，要提高政治站位，充分认识推进共建“信用长三角”的重要意义，厚植改革发展先行优势，持续拓展长三角区域信用监管改革成果。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部