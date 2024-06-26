本报记者 徐佩玉

参会嘉宾在夏季达沃斯论坛开幕式结束后走出会场。

新华社记者 杨 青摄

6月25日，世界经济论坛第十五届新领军者年会（夏季达沃斯论坛）在辽宁省大连市国际会议中心举行。

本届论坛为期3天，以“未来增长的新前沿”为主题，来自近80个国家和地区的1600余名政、商、学、媒体界代表参会，共同感受中国经济脉搏，探寻世界经济增长的新路径。采访中，与会的中外企业界人士纷纷表示对中国经济充满信心。

支撑经济发展的有利因素多

当前，全球经济增长放缓、增长动能不足，而中国持续优化创新环境，为经济回升向好提供了有力支撑。2018年至2023年，中国研发经费支出增加近70％；2023年中国授权发明专利92.1万件，同比增长15.3％，中国国内有效发明专利数量位居世界第一。

“许多外国车企伙伴看到中国汽车产业的快速发展，他们经常会用到一个词：大开眼界。”中国自动驾驶技术公司北京初速度科技有限公司首席执行官曹旭东说，正是因为中国拥有良好的创新环境和庞大的市场规模，向上牵引企业创造了好技术、好产品。“改革开放40多年来，中国已经和全球最前沿的企业站在了同一条起跑线上。我们将与这些企业共同创新，研发好技术、打造好产品，更好服务全球用户。”

新质生产力的培育壮大，也为中国经济高质量发展提供了新动力。在制造业领域，高端化、智能化、绿色化转型态势明显。

眼下，投资100亿元的华晨宝马第六代动力电池项目正在建设中，将于2026年起生产纯电动新车型。华晨宝马汽车有限公司研发副总裁米乐表示，数字化技术的应用不仅提高了效率，也是一种新的协作方式。“我们将持续提升数字化能力，加强合作，不断为生机勃勃、充满活力的中国经济贡献力量。”米乐说。

与世界共享发展机遇

本届论坛上，“让中国大市场成为世界大机遇”的话题备受瞩目。从扩大市场准入、为外商投资提供优质服务，到加大力度保护知识产权和外商投资合法权益，中国坚持高水平对外开放，与世界共享发展机遇。

中国国际贸易促进委员会会长任鸿斌介绍，过去11年间，“一带一路”带动了近1万亿美元的投资，在共建“一带一路”国家建设超3000个项目，创造了42万个就业岗位。

中国大市场为企业提供了创新灵感和发展机遇。霍尼韦尔致力于将自动化、未来航空和能源转型三大业务发展趋势与中国的发展实际相结合，不断开发满足中国客户需求的产品和技术，进一步夯实在华长期发展的基础，与中国合作伙伴共同推动产业升级。霍尼韦尔中国总裁余锋表示：“中国市场的规模、创新活力和经济韧性等优势为跨国企业在华发展提供了肥沃土壤，中国在数字经济和绿色低碳等领域的发展前景也让广大企业看到了机遇，霍尼韦尔将持续深耕中国市场。”

TCL科技集团股份有限公司创始人兼董事长李东生表示，未来，“走出去”是中国制造业的重要发展方向，中国企业的发展将为全球经济增长作出更大贡献。目前，TCL海外生产基地分布在越南、印尼、印度、巴基斯坦、波兰、墨西哥、巴西等7个国家，并持续拓展海外布局。

对中国经济前景有信心

世界经济论坛大中华区主席陈黎明表示，夏季达沃斯论坛为推动全球创新对话提供了良好契机，将为世界经济可持续发展创造新机遇。近期，世界银行和国际货币基金组织等国际机构上调今年中国经济增长预期，表明国际社会对中国经济发展前景有信心。

大连国际会议中心不远处，由日本欧力士集团投资开发的大连交易广场已于今年3月开业。2009年的夏季达沃斯论坛上，欧力士集团决定在大连投资兴业，成为第一家将中国区总部设立在大连的跨国金融集团。扎根中国40余年、落户大连15年来，欧力士集团不断发展壮大、增资扩产，始终看好中国市场。

该集团大中华区董事长刘国平表示，欧力士看重中国政府日益重视数字化转型、可持续发展等所带来的增长潜力和机遇。“日益向好的营商环境、强大的供应链基础、丰沛的人才资源、推陈出新的政策导向，为欧力士选择中国、投资中国提供了有力支撑。中国一直是欧力士最重要的海外市场之一。”

目前，中国已成为140多个国家和地区的重要贸易伙伴，连续7年保持全球货物贸易第一大国地位，稳居全球第二大消费市场、第一大网络零售市场和全球第二大进口市场。“作为世界经济不可或缺的参与者，预计中国2024年对全球经济增长的贡献率将保持高水平。”陈黎明说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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