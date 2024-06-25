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加速高质量发展步伐 侨企深耕中国大市场

2024年06月25日19:46 | 来源：人民网
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人民网北京6月25日电 （李栋）从企业创立之初只有几位员工、一间租用的小办公室，到如今成长为一家深耕大健康产业的现代化企业。在完美（中国）有限公司董事长古润金看来，随着中马经贸合作迈向下一个“黄金50年”，完美公司也将开始“新30年”。

“我们相信，完美公司的下一个30年，一定写在两国友好的下一个50年里。”日前，在马来西亚吉隆坡举办的完美中国30周年年会上，古润金表示。据了解，1994年，完美公司在广东省中山市创办成立，主要生产日用品。截至目前，已经在中国投资建设基地总面积逾1100亩，投资超100亿元，拥有扬州基地、华南基地、淮北基地、吉林基地，以及上海虹桥完美科创中心，并在全国设立34家分支机构、6家办事处、万余家服务中心。

当前，如何实现侨企在新30年里的更大发展？第一财经商学院院长黄磊表示，未来五年，企业的经营一定要解决两个模式的问题：一是在供过于求的时代，企业如何获得新的市场机会；二是未来五年所有的商业必须全域化，要有公域、有私域，不是把消费者当做买单人，而是当做伙伴，关注用户情绪价值。

“与此同时，企业要想取得持续发展，还必须将内功（新质生产力）和外力（社会责任感）很好地结合在一起。”黄磊说。

完美公司负责人表示，站在下一个30年的起点，基于未来的健康产业、银发经济、服务体验、新质生产力四大时代趋势，企业将深耕五大领域——科研创新、品牌焕新、业务赋能、数智升级、企业文化，持续赋能伙伴们高效展业，创造更高的价值，全力构建公司高质量发展新局面。

 

(责编：孙红丽、吕骞)
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