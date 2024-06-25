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打造“数字桥梁” 数字金融服务助推民生服务与农特产品发展

2024年06月25日20:36 | 来源：人民网
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人民网北京6月25日电 （记者许维娜）“构建新发展格局，进一步凸显东北的重要战略地位”“推进中国式现代化，需要强化东北的战略支撑作用”“更加关注补齐民生领域短板，让人民群众共享东北振兴成果”……历经20多年的转型磨砺，东北地区已稳步迈向全面振兴新征程，蓄势待发。

细数东北三省在推动东北全面振兴取得的新进展和新成效时，粮食生产领域的成果位居首位。相关数据显示，2023年黑龙江粮食生产实现“二十连丰”，总产量1557.6亿斤，占全国11.2%，连续14年居全国第一。

新时代乡村振兴工作实践中，筑牢粮食安全“压舱石”，离不开金融服务保障。

以光大银行为例，其打造了助农帮扶电商平台“光大购精彩”。该平台旨在解决农产品产销对接和农村消费升级问题，通过电商帮扶工作，帮助乡村企业上线特色农产品，并通过“零售+集采+直播”方式推动销售，推动乡村地区在农业“生产－经营－销售－再生产”过程中的数字化转型。

据了解，上线之初，该平台推行了电商合作“三免”优惠政策，补贴营销费用，联合乡村企业开展活动，推出“百县百品”建设工程助力乡村脱贫致富。

截至去年底，该平台已覆盖29个省、215个县，帮扶264家企业上线1258款农产品，累计销售261.89万件，销售额达1.72亿元。

多年来，光大银行进一步开启助农、惠农、兴农新篇章。近期，该行在“光大购精彩”平台推广北大荒、五常大米等黑土地粮食产品，为乡村振兴贡献力量。据了解，该平台与当地粮食企业建立了合作关系，不仅拓宽了销售渠道，还有助于有效降低成本。同时，平台推出了多款东北粮油产品，并策划了“光大好食节 乡村更精彩”活动，通过多渠道宣传和优惠券发放，提升消费者的参与度和复购率。

银行方面表示，借助数字金融的力量，“光大购精彩”的本次好食节活动已成为连接消费者与优质东北粮油产品的桥梁，积极提供了“金融+生活”服务。未来，将持续通过精准营销、紧密合作、文化传承、优质服务等多维度策略，将更多全国特色农特产品带出农田、带出大山，助力乡村振兴。

(责编：孙红丽、吕骞)
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