新华社北京6月25日电 记者25日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、教育部、科技部等三部门近日联合印发通知，组织开展“百园百校万企”创新合作行动，行动实施周期为2024年6月至2025年6月。

合作行动主要包括实施成果转化对接行动、实施联合技术攻关行动、实施产教融合育才行动等三方面重点任务。其中，在实施产教融合育才行动方面，各地教育主管部门组织高校选派人员赴企实岗锻炼，承担科技副总、技术顾问等技术职务和科研助理等工作岗位，为企业提供咨询服务，参与联合研发项目等。

工业和信息化部相关负责人表示，合作行动将促进国家高新区、高校和企业优势互补、资源共享，围绕成果转化、技术攻关和人才培养开展深度合作，建立精准对接渠道，构建长效合作机制，落地一批科技创新成果，突破一批关键技术难题，输送一批优质科技人才。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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