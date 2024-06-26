本报记者 孔德晨

“一个菜不爽，两个菜太多”，相信不少消费者在点外卖时都有这样的困扰。随着“一人食”消费场景的普遍化以及反对餐饮浪费风尚兴起，“小份菜”成为越来越多消费者的选择。记者近日从国家市场监督管理总局获悉，今年上半年，市场监管系统督促平台企业和外卖商家有效规范外卖营销行为，已整改问题6.9万个，大型餐饮外卖平台“小份餐”订单已超过60亿单。

“我平时上班太忙，有时候只能点外卖，但是适合单人吃的快餐大多菜式统一，且以煎炸类食品为主，感觉不太能满足健康的需求。”在北京国贸附近上班的李坤对记者说，“自从附近餐厅推出‘小份菜’‘随心配一人餐’等，极大提升了我的‘外卖幸福感’。”

小厨娘淮扬菜北京蓝色港湾店店员告诉记者，该店在外卖平台推出了“淮扬风味随心配单人餐”，成为门店销量、复购第一名。除了这类“一人食”套餐外，店内还推出多种菜式的个人份，覆盖门店招牌荤菜、素菜、汤品、主食等，给消费者提供了多样化选择。

记者打开美团外卖APP搜索“小份菜”，发现有专门的“点选小份菜”界面，其中菜品价格大多在20元至40元不等，以“单人套餐”形式为主。美团提供的数据显示，美团外卖平台提供小份菜的商户数与相关菜品数量比2020年增长接近一倍；截至今年一季度末，在美团外卖平台已有超过110万餐饮商户提供超过730万种“小份菜”。

美团有关负责人介绍，美团美食还推出了常态化“单人餐”线上专区，消费者可选择“火锅、烧烤、地方菜、异域料理、自助餐、鱼鲜海鲜”等多种品类单人套餐。“这有助于满足消费者多样化菜品需求，携手餐饮商家和消费者共同开展减少食物浪费行动。”该负责人说。

“菜样多、好吃不浪费”“适合独居上班族”“更能满足健康需求”……采访中，多位消费者对“小份菜”给予了肯定。在一些消费者看来，推行“小份菜”的意义不仅仅是一餐的节约，更在于对人们节约意识和观念的长期引导，折射出新一代消费群体饮食理念的更新。

去年6月，《关于发挥网络餐饮平台引领带动作用有效防范外卖食品浪费的指导意见》印发，其中就提出网络餐饮平台要鼓励引导商户积极提供小份菜、小份饭、小份饮料等小份餐品，引导商户大力推广绿色包装，积极使用小份餐盒，还提倡平台要优化餐品信息展示，便于消费者合理点餐。

国家市场监管总局有关负责人对记者介绍，今年上半年，市场监管总局聚焦诱导点餐、满减凑单、过量供给等外卖餐饮浪费问题，组织各地市场监管部门强化监管执法，健全标准规范，督促网络餐饮平台、外卖商家持续规范适量点餐提示、合理设置起送价格、优化餐食分量等餐饮外卖营销行为。

“截至目前，共监督检查平台企业、外卖商家85.5万家，办理责令整改并予以警告案件2591件，整改问题6.9万个，公布典型案例145件，制修订相关标准21项，宣贯标准94.8万人次，培训外卖商家和餐饮服务从业人员108.1万人次。”该负责人说，“监管部门同时指导推动美团、饿了么等大型餐饮外卖平台提供‘一人餐’‘小份餐’专题入口，推出外卖‘碳’积分，今年以来‘小份餐’订单已超过60亿单。”

下一步，市场监管系统将继续以规范餐饮外卖营销为切入口，加快标准实施，强化宣传引导，压实平台企业和外卖商家防止餐饮浪费主体责任，共同营造“厉行节约、反对浪费”的良好社会氛围。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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