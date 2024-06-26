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2023年度审计工作报告显示，审计整改总体格局日益成熟定型

做好常态化“经济体检” 全力护航高质量发展

本报记者 齐志明
2024年06月26日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　6月25日，受国务院委托，审计署审计长侯凯向十四届全国人大常委会第十次会议作了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。审计结果表明，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，我国经济总体回升向好，高质量发展扎实推进，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

　　报告指出，全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局日益成熟定型，审计工作“下半篇文章”更加权威高效。截至2024年4月，针对2022年度审计查出问题已整改1.07万亿元，制定完善规章制度2840多项，追责问责2820多人。审计指出问题后，有关地方、部门和单位正在积极整改。审计署将跟踪督促，年底前报告全面整改情况。

　　提升财政政策质效，推动党政机关习惯过紧日子

　　报告显示了中央财政管理审计情况。审计部门重点审计了税务和海关部门组织财政收入、转移支付和投资专项管理、积极的财政政策落实、中央决算草案编制、地方债务管理等5方面情况。

　　2023年，中央一般公共预算收入总量107416.7亿元、支出总量149016.7亿元，赤字41600亿元，与调整后的预算持平；中央政府性基金预算收入4417.54亿元、支出5744.42亿元；中央国有资本经营预算收入2263.59亿元、支出1495.16亿元；中央社会保险基金预算收入3054.26亿元、支出3106.73亿元，年末滚存结余39.71亿元。国家发展改革委管理分配中央财政投资6800亿元，其中安排中央本级支出1800亿元、对地方转移支付5000亿元，主要投向重大基础设施建设，重大战略、区域协调和生态文明建设，产业链供应链稳定安全等7个领域。

　　审计发现，这方面存在转移支付体系仍不够健全完备、积极的财政政策落实中出现偏差、中央决算草案编制个别事项不准确不细化、地方债务管理不够严格等主要问题。

　　报告显示，审计部门重点审计的41个部门及所属346家单位2023年收到财政预算拨款5824.04亿元，此次发现各类问题金额226.26亿元。其中部门本级36.29亿元（占16%），所属单位189.97亿元（占84%）。

　　审计建议，推动积极的财政政策适度加力、提质增效。财政收入方面要完善部门数据共享，堵塞制度漏洞，巩固好财政收入恢复性增长态势。财政支出方面要着力优化支出结构，合理确定各类转移支付功能定位，避免不同渠道交叉重复安排；严格绩效评价及结果运用，更好体现奖优罚劣和激励相容导向；更好发挥中央投资的带动作用，专项债券额度分配向项目准备充分、投资效率较高的地区倾斜；全面落实结构性减税降费政策。推动党政机关习惯过紧日子。各地区各部门要专门制定相关办法，把落实过紧日子要求作为财政长期方针，继续严格精简压缩节庆论坛展会，实行总量控制、备案管理。从紧安排非刚性、非重点项目支出，腾出更多财政资源用于推动高质量发展、增进民生福祉。

　　聚焦群众急难愁盼问题，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感

　　报告显示了重大项目和重点民生资金审计情况。审计署有关负责人表示，审计机关始终秉持人民至上的理念，注重从人民的整体利益、根本利益、长远利益出发谋划和开展民生审计，注重从就业、教育、食品安全等老百姓急难愁盼中找准审计切入点。通过揭示问题、提出建议、督促整改、严肃问责，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，推动为人民群众办成一批可感可及的实事。

　　在重大引调水工程审计方面，此次重点审计了《国家水网建设规划纲要》中的8个重大引调水工程建设运营情况。审计发现的主要问题包括：部分工程立项脱离实际规模偏大；节水与运营维护管理不到位，影响工程良性运行。

　　在农村义务教育学生营养改善计划专项资金审计方面，此次重点审计了13省份159县级行政区2021年至2023年8月补助资金231.37亿元，占抽审县级行政区同期补助总金额的91%。审计发现的主要问题包括：部分补助资金管理使用较为混乱，有的被直接挪用，有的被变相挤占，有的被串通套取；部分供餐单位违规经营；餐食采购招标和供餐监管等不够规范严格。

　　在就业补助资金和失业保险基金审计方面，此次重点审计了193个地区的就业补助资金350亿元、失业保险基金613亿元。审计发现的主要问题包括：补贴资金发放不精准；部分劳务派遣企业侵害劳动者权益。

　　在乡村振兴重点帮扶县审计方面，此次重点审计了11省份73个乡村振兴重点帮扶县，抽审帮扶项目4232个、资金479.21亿元，走访4187户。审计发现的主要问题包括：防止返贫监测和农村低收入人口常态化帮扶未兜实兜牢；促进农民增收致富相关举措未落实或效果不佳。

　　在乡村建设行动实施审计方面，此次重点审计了16省份46县级行政区的乡村建设行动实施情况，涉及项目1.81万个，资金1439.02亿元，发现各类问题金额135.85亿元（占9.44%）。审计发现存在一些村庄规划与实际不符、农村基础设施建设和基本公共服务还存在薄弱环节、未全面落实财政投入保障政策等主要问题。

　　在畜牧水产品稳产保供相关资金审计方面，此次重点审计了农业农村部和14省份50个地区生猪和水产品稳产保供情况，涉及项目2052个、资金362.26亿元，走访1910户。审计发现存在部分地方生猪产供存在风险、部分地方水产品稳产保供基础薄弱等主要问题。

　　审计建议，切实践行以人民为中心的发展思想，保障和改善民生。一是更加突出就业优先导向。人力资源和社会保障等部门要加大对毕业生、农民工等重点群体就业的帮扶力度；深化劳务派遣行业整治，督促地方严格落实日常监管等责任。二是坚持不懈抓好“三农”工作。锚定建设农业强国目标，学习运用“千万工程”经验，结合当地实情科学规划村庄建设，落实好财政投入责任，尽快补齐农村基础设施和基本公共服务短板。用心用情用力落实好暖民心行动，督促地方压实农村义务教育学生营养改善计划工作的主体责任，确保每一分钱都吃到学生嘴里；兜实兜牢低收入人口常态化帮扶，严格落实促进农民增收致富各项举措，切实保障农民土地承包、集体资产收益等财产权益。牢固树立大农业观、大食物观，构建多元化食物供给体系，确保食品安全。

　　推动国企做强做优主业，督促国有大型商业银行更好满足实体经济有效融资需求

　　报告显示了国有资产管理审计情况。在部门预算执行、国企国资、金融、经济责任等审计项目中，审计部门持续关注4类国有资产管理使用情况。

　　在企业国有资产审计方面，截至2022年底，审计的22户央企账面资产总额11.67万亿元，负债总额7.6万亿元，国有资本权益2.06万亿元，平均资产负债率65.12%。审计发现存在会计信息不实、国有资产资金管理薄弱等主要问题。

　　审计建议，完善中国特色现代企业制度，深入实施国有企业改革深化提升行动，探索建立国有经济布局优化和结构调整指引制度，推动国企做强做优主业，提高核心竞争力。对国有资产损失流失风险，要督促健全细化“三重一大”决策和执行机制，对违规决策造成重大损失的典型问题提级追责、穿透治理。

　　在金融企业国有资产审计方面，重点审计的12家国有金融机构资产总额60.43万亿元、负债总额47.48万亿元，净资产收益率0.78%到18.57%；还审计了4家重点金融机构政策落实情况。审计发现的主要问题包括：信贷数据不实，偏离服务实体经济定位；金融资源供给结构不够优化。

　　审计建议，推动稳健的货币政策灵活适度、精准有效。提高重点领域“加”的成色，引导金融资源更多投向科技创新、绿色转型、普惠小微等领域。加大限制领域“减”的力度，督促商业银行尽快出清“僵尸企业”等保有贷款余额，避免信贷资金空转。督促国有大型商业银行发挥好“主力军”作用，畅通货币政策传导机制，更好满足实体经济有效融资需求。

　　在行政事业性国有资产审计方面，结合部门预算执行、政务信息化建设等审计，重点关注了此类资产管理使用情况。审计发现存在基础性管理工作薄弱、违规使用和处置资产、政务信息化建设管理存在短板等主要问题。

　　在国有自然资源资产审计方面，此次对9名领导干部开展自然资源资产离任（任中）审计，对黄河流域8省份生态保护、15省份林业相关资金进行了审计。审计发现的主要问题包括：部分地区耕地保护不力，任务落实出现偏差；森林管护效果不佳，林木营造弄虚作假；传统能源管理不规范，新能源开发利用缺乏统筹。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月26日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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