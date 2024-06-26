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消费电商激发市场潜能

前五月网上零售额增长百分之十二点四

2024年06月26日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月25日电  （记者王珂）商务部电子商务司负责人25日介绍1—5月我国电子商务发展情况时表示，今年以来，我国电子商务在促进消费恢复向好、推动数实融合、拓展国际经贸合作中发挥积极作用，商务领域数字化水平不断提升。

　　消费电商激发市场潜能。线上促销活动拉动效应强，商务部指导举办“双品购物节”，“618”活动提前，带动1—5月网上零售额达5.77万亿元，增长12.4%，其中，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为24.7%，比1—4月提高0.8个百分点。服务消费增长动力足，重点监测网络服务消费增长23.2%，主要在线旅游平台入境游销售额增长1.9倍。数字消费亮点多，人工智能相关产品增长20.8%。电商平台以旧换新枢纽作用大，相关产品配送范围扩展至全国96%以上城镇，5月份，洗衣机、家具和手机等主要品类提速，分别增长33%、21.3%和20%。

　　产业电商推动数实融合。商务部会同地方支持电商平台深化“交易+产业链”模式，重点监测B2B平台交易额增长6.5%。新技术运用效果明显，图文生成、智能选品、数字人值守等人工智能技术助力商家降本增效，使用率已达二至三成。“数商兴农”推动产销高效对接，源头直采等模式带动农产品网络零售额增长24.7%。

　　丝路电商深化国际合作。与塞尔维亚、巴林新签电商合作备忘录，“丝路电商”伙伴国扩展至32个。中国与冰岛开展电商领域产品与服务对接。上海“丝路电商”合作先行区制度型开放加快，跨境互助通关等3项高标准制度创新成果在长三角地区推广，“丝路电商”合作研修中心面向伙伴国举办300余场培训，组建“丝路电商”国际智库联盟，伙伴国国家馆增至26个。

　　商务领域数字化稳步推进。深入实施《数字商务三年行动计划（2024—2026年）》，会同9部门出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。一季度，跨境电商占出口比重提升至7.8%，拉动出口增长超1个百分点。积极营造数字企业出海良好环境，数字领域对外直接投资规模不断扩大。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月26日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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