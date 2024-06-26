本报北京6月25日电 （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会公布今年1至5月冷链物流运行数据。数据显示，前5个月，我国冷链物流需求总量为1.91亿吨，同比增长4.2%；冷链物流总额为2.76万亿元，同比增长4.0%；冷链物流总收入为2486亿元，同比增长3.8%。

数据同时显示，1—5月，冷库库容新增529万立方，同比增长4.2%；求租冷库需求119.6万平方米，同比增长12.1%。冷库单价虽然小幅下降，但整体出租率提升10%左右。据统计，1—5月，生鲜电商冷链、农村寄递冷链物流、跨境冷链物流等业务的营收同比增长10%左右。

《 人民日报 》（ 2024年06月26日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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