前5月
冷链物流总额同比增长4%
2024年06月26日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月25日电 （记者欧阳洁）中国物流与采购联合会公布今年1至5月冷链物流运行数据。数据显示，前5个月，我国冷链物流需求总量为1.91亿吨，同比增长4.2%；冷链物流总额为2.76万亿元，同比增长4.0%；冷链物流总收入为2486亿元，同比增长3.8%。
数据同时显示，1—5月，冷库库容新增529万立方，同比增长4.2%；求租冷库需求119.6万平方米，同比增长12.1%。冷库单价虽然小幅下降，但整体出租率提升10%左右。据统计，1—5月，生鲜电商冷链、农村寄递冷链物流、跨境冷链物流等业务的营收同比增长10%左右。
《 人民日报 》（ 2024年06月26日 10 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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