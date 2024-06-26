本报广州6月25日电 （记者罗艾桦）广东省广州市商务局近日印发《广州市推动消费品以旧换新行动方案》，在全市范围内正式开启汽车、家电以旧换新等活动。

广州将按照“政府支持、企业让利”的方式开展汽车“置换更新”活动，组织符合条件的消费者通过全市统一的汽车以旧换新系统进行补贴申请，发动全市汽车整车生产企业、经销商叠加购车优惠让利。与此同时，健全报废机动车回收拆解体系，构建“车主—回收网点—拆解企业—资源综合利用企业”四级回收拆解体系。

方案还提出，全市组织开展绿色智能家电换新活动，对消费者交付废旧家电并新购绿色智能家电给予补贴。此外，当地拟建立10个绿色分拣中心，并推广“互联网+回收”模式，满足消费者多样化需求。

《 人民日报 》（ 2024年06月26日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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