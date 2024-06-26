福建出台方案加快新材料推广应用
2024年06月26日06:20 | 来源：人民网－人民日报
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本报福州6月25日电 （记者钟自炜）福建省工信厅等五部门近日印发通知，制定《福建省加快新材料推广应用和产业高质量发展行动方案（2024—2026年）》，力争到2026年全省新材料产业产值超7000亿元，其中，产值100亿元以上新材料企业超10家；培育300家以上专精特新企业，70家以上专精特新“小巨人”和30家以上制造业单项冠军企业。
根据《方案》，福建省将做大做强先进化工材料、先进钢铁材料、先进无机非金属材料和先进有色金属材料四大先进基础材料，做优做精高性能纤维及复合材料、锂电（钠电）新能源材料、稀有稀土新材料、先进半导体材料和新型显示材料、生物医用材料五大关键战略材料。
《 人民日报 》（ 2024年06月26日 10 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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