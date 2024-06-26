本报记者 王伟健

平坦整洁的水泥路、绿树掩映的农家小院、水清岸绿的池塘水景、五彩斑斓的墙绘……吃完晚饭，江苏省宿迁市宿城区埠子镇肖桥村村民肖元继都要在村里溜达一圈，“真没想到，我们村会变得这么漂亮，真是家在园中、村在景中。”

建设宜居宜业和美乡村，产业振兴是关键。“又大又甜的西瓜，欢迎前来采摘品尝……”在“艺美肖桥村干部”短视频账号上，村干部李屿君化身电商主播，带起货来像模像样。依托“支部+企业”“产业+电商”等集体经济发展新模式，肖桥村大力发展富硒平菇、草莓等特色产业，带动30名返乡青年成功创业，200余名村民实现家门口就业。去年肖桥村电商产业销售额达到2.7亿元，村集体经济收入109万元，村民人均纯收入达3.5万元。

肖桥村是宿城区打造宜居宜业和美乡村的一个缩影。围绕“城乡融合、全域和美、乡村共富、百姓幸福”的总目标，宿城区突出规划引领，打造“洁净亮美”的人居环境、“畅安舒美”的公共服务、“各美其美”的田园乡村，让广大农民群众过上高品质生活。去年，300公里城乡公路安全生命防护及提档升级工程全面完工，全区农村居民可支配收入达到24469元，增长7.0%，比城镇居民可支配收入增速快1.3%。肖桥村、龙河镇将军里等一个个和美乡村铺展一幅幅“村美、兴业、人和”的幸福画卷。

“乡村全面振兴，关键在人，关键在干。”宿城区委书记陈伟介绍，区里深入实施抓党建促振兴“双百计划”和经济薄弱村提升行动，结合正在开展的党纪学习教育，推动基层干部转变作风，真抓实干。提升基层党组织战斗力的同时，宿城大力招引人才，今年实施了龙河镇桥庄农旅综合体等175个“强村项目”，与85家企业联建共建，通过资源入股、合作经营等形式，预计能带动村均年增收超10万元，帮助3000余人家门口就业。

《 人民日报 》（ 2024年06月26日 10 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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