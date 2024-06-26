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城中村改造稳步推进（产经观察·聚焦“三大工程”）

2024年06月26日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　重庆市大渡口区五一互助城中村改造项目建设现场。
　　刘映呈摄

　　城市面貌更新  居住环境更优

　　本报记者  丁怡婷

　　城中村，伴随着工业化、城镇化快速发展而形成，不少城中村存在房屋安全和消防安全隐患多、配套设施落后、环境脏乱差等问题，亟须实施改造。2023年4月，中共中央政治局召开会议指出，“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和‘平急两用’公共基础设施建设”；当年7月，国务院办公厅印发《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。

　　城中村改造能创造惠及民生、拉动内需、优化住房供给结构、提升城市发展质量等多重效益。“超大特大城市吸纳了大量外来人口、新市民和青年人，这些群体中相当部分租住在城中村，缺乏必要的基础设施和公共服务。”浙江工业大学中国住房和房地产研究院院长虞晓芬认为，城中村经过改造后，居住条件和环境品质将得到改善，居民能享受更高质量的教育、更完善的商业与医疗等配套以及物业服务，更好融入城市生活。

　　住房城乡建设部相关司局负责人介绍，超大特大城市城中村改造分三类推进实施：一是符合条件的实施拆除新建，二是开展经常性整治提升，三是介于两者之间的实施拆整结合。

　　改造将坚持先谋后动，先行做好征求村民意愿、产业搬迁、人员妥善安置、历史文化风貌保护、落实征收补偿安置资金等前期工作，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项。

　　推进城中村改造，需要以新思路新方式破解账怎么算、钱怎么用、地怎么征、人和产业怎么安置等难题。住房城乡建设部相关司局负责人介绍，要坚持依法征收、净地出让，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，由城市政府明确集体土地上房屋征收补偿责任部门、征收补偿标准和程序等，并依法依规实行征收。

　　资金方面，坚持多渠道筹措改造资金，既可由政府筹措资金，也可引入社会资金，银行业金融机构将给予政策性和商业性贷款支持。截至今年6月初，国家开发银行和中国农业发展银行已发放城中村改造专项借款1800多亿元。

　　改造账本如何做到综合平衡？专家认为，既要“做加法”，更好挖掘土地价值，整合碎片化地块，释放更大范围的土地价值，鼓励和支持社会资本参与，也要“做减法”，降低拆迁补偿等改造成本，明确相关征收补偿标准和程序，让社会形成稳定预期。

　　当前，各地按照部署积极稳步推进城中村改造。上海今年预计启动不少于15个城中村改造项目；广州发布《广州市城中村改造条例》，对城中村改造方式、补偿安置方案等方面进行规范……目前，超过750个城中村改造项目在各大城市落地。

　　

重庆——

优先改造群众需求迫切的项目

本报记者  刘新吾

　　城中村改造是解决群众急难愁盼问题的重大民生工程。重庆市有关部门注重“消隐患、惠民生、促提升、稳投资”，持续健全工作机制，强化政策支撑，抓好资金筹措，狠抓项目落地实施。今年，重庆计划改造82个项目，将惠及群众近6万人，目前已累计完成投资近80亿元。

　　改善环境，让群众过上更好生活

　　“希望政府早点改造，我也能住到城里去。”重庆市江津区双福街道享堂片区居民李正芳手指西侧的高楼说，那就是她心目中城市的样子。

　　西边，现代化小区高楼林立；东边，重庆团结湖数字经济产业园拔地而起……这些年，原是一个老场镇的享堂片区因改造难度较大，没赶上城市化“快车”，逐步成为城中村，道路狭窄，污水横流，坐落着不少矮砖房、土坯房。

　　今年年初，好消息传来：享堂片区被纳入重庆市首批城中村改造项目。“我们将分批逐步改造享堂片区，让村民变市民。”双福工业园发展中心相关负责人介绍，未来将在附近新建一批安置房，并完善周边配套设施，让村民住上新房、生活便利，同时拟规划部分产业用地，拓展重庆团结湖数字经济产业园范围，实现地块综合利用。

　　让李正芳尤为高兴的是，片区改造方案还规划了商业区。将来，李正芳除了住房安置外，还能在商业区里置换一间店铺。

　　“经摸底排查，全市大概有400个城中村需要改造，我们要先‘啃硬骨头’，优先改造那些安全隐患突出、群众需求迫切、社会效益好的项目。”重庆市住建委房屋征收处处长吴耿介绍，除了拆除新建，一些项目也将通过整治提升、拆整结合等多种方式进行改造。

　　筹措资金，发挥专项借款效用

　　城中村改造一次性投入大，如何筹措资金，在惠民生、促发展的同时尽量减轻政府债务压力？

　　“前期投入主要靠城中村改造专项借款，利率较低，之后我们通过土地出让、项目开发运营等收入来偿还，力求实现综合平衡、动态平衡。”吴耿介绍，今年1月，重庆组织各区积极申报全国首批城中村改造专项借款，82个项目全部获得专项借款支持。同时，积极争取中央财政专项补助资金和中央预算内投资，各区多渠道筹措资金，加速推进项目实施。

　　1月30日，重庆市首笔城中村改造专项借款在大渡口区五一互助片区落地。“资金平衡的关键在于提升土地价值和综合效益。”大渡口区住建委负责人介绍，项目总投资约26.19亿元，其中申请专项借款20.9亿元，其余由区政府统筹财政资金和区属企业自筹。

　　片区平整土地、土壤污染治理后，将完善道路、管网等配套基础设施，建设学校、医院等公共服务设施，并打造文旅等产业园。据悉，项目采取滚动开发方式，计划在未来几年内出让商业用地和居住用地，用于偿还专项借款。

　　在政府推介下，多家房地产企业对居住用地有了拿地意向。“这块地属于中心城区，地段不错，而且在内环边，交通便利。”中建二局成渝公司副董事长王择伟介绍，公司看好片区发展前景，计划参与土地竞拍。

　　有的城中村土地出让收入预期不足，怎么办？“我们鼓励各区采取‘肥瘦兼搭’等方式，实现资金在项目间平衡和区域统筹平衡。”吴耿说。

　　因地制宜，助力区域产业发展

　　5月30日至6月3日，世界乒乓球职业大联盟（WTT）重庆冠军赛在巴南区华熙LIVE·鱼洞特色商业街举办，各地球迷前来看比赛、品美食、逛风景，拉动餐饮、旅游、商超、球馆等客流上涨。

　　每逢演唱会或赛事，华熙LIVE·鱼洞特色商业街总是热闹非凡，但配套设施却跟不上，经常“一房难求”。然而，其南侧的纺织片区城中村却是一片寂静，部分厂房相互交杂，建筑布局混乱、道路狭窄，制约了城市发展和产业链延伸。

　　一边是商业中心亟待扩容，一边是城中村需要改造。巴南区顺势而为，启动纺织片区城中村改造，建设水上及冰上运动中心、演艺及数字产业园、高端酒店等产业业态，提升华熙文体中心公共服务功能。

　　“纺织片区改造能够实现多赢，让游客住得更舒心、玩得更开心。”莲花街道纺织片区城中村改造项目负责人张东篱说。

　　从低效用地变为产业高地的不只是纺织片区。重庆统筹产城融合发展和城中村改造，精心选择片区改造项目，因地制宜布局产业和商贸、服务业用地。立足新能源汽车产业，璧山区推进新能源片区城中村改造项目，新增土地供应近3000亩，招引外地新能源汽车企业，壮大产业链；荣昌区石河片区城中村规划建设荣昌高新区科创中心，推动创新发展；梁平区做好城中村企业搬迁工作，有序推进低效企业改造提升、转型升级，确保企业既能搬、更能“活”……

　　“相对而言，中心城区特色商业、住房改善提升需求较大，远郊区产业发展任务较重。我们将鼓励各区找准功能定位，因地制宜实施城中村改造，提升区域发展水平。”吴耿表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月26日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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