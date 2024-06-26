韩 鑫

在创新中蜕变、在转型中升级，更多有实力、有能力、有后劲的中国企业和中国产品将扬帆出海、实现更大发展

今年以来，国产电动三轮车在跨境电商平台下单量持续增长，截至5月底，电动三轮车在阿里国际站的海外订单同比增长超过35%。

国产电动三轮车何以走红海外？

看需求，作为一款多用途车，电动三轮车既能载人又可拉货，只需手把一拧、电门一加，哪怕是坑坑洼洼的土路，也能毫不费力地行驶，可谓轻便又“抗造”，与欧洲城市狭窄的街道和欧美农村地区的大农场有着很强的适配度。

看供给，与欧美农场常用的皮卡车相比，用途相同的中国产电动三轮车，售价只有皮卡的1/5，且操作更加简便，产品性价比更高。

仔细剖析，电动三轮车风靡海外并非偶然，而是中国制造厚积薄发的成果。

在河南洛阳市偃师区，生产一辆电动三轮车，仅需半小时便能调集到所有零配件，产业配套优势成为产品价格优势的有力保障。近年来不少企业致力于以技术升级提升竞争力，也让国货增强了扬帆出海的底气。瞄准绿色低碳方向，电动三轮车逐步替代了燃油车；顺应智能转型潮流，一些产品加载了智能网联功能，能与手机连接，实现自动定位……不断加强技术创新，推动产品实现绿色化、智能化、高端化，受到海外消费者青睐。

也应看到，一时爆红的市场往往不乏新鲜猎奇的需求。不同国家生活环境、文化习俗不尽相同，一些国人眼中习以为常的产品，在海外往往就变成了“新、奇、特”。从“网红”走向“长红”，练好内功是关键。只有将当前产品热销的商机，当成企业革新的契机，才能让当下的出口热度转化为长期的增长动力。

一方面，要积极把握需求变化，不断推陈出新、降本增效，把优势做强。在江苏无锡市锡山区，从充电1小时行驶200公里的石墨烯电池，到集成导航、娱乐等功能的液晶操作模块，电动三轮车新产品竞相涌现，凭借高技术含量持续“圈粉”。另一方面，也要加快建设海外市场和服务网络，为品牌拓展全球市场提供渠道支撑，把短板补齐。乘着电动三轮车走红的东风，不少企业加快完善国际服务网络，不断提升品牌价值。在洛阳偃师，电动车企业与外贸协会紧密配合，频繁亮相海外各级展会，助力出口总量不断攀升。

不断升级的海内外消费需求，呼唤源源不断高质量有效供给。在创新中蜕变、在转型中升级，更多有实力、有能力、有后劲的中国企业和中国产品将扬帆出海、实现更大发展。

《 人民日报 》（ 2024年06月26日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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