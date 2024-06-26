本报记者 刘志强

吹海风、看海景，赏异域风情；吃烧烤、品海鲜，享丰盛餐食；听相声、看话剧，感受文化魅力……今年1月1日开启商业首航以来，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”广受游客青睐。截至6月15日，“爱达·魔都号”已经完成39个航次，累计搭载15万多名乘客，占同期全国邮轮旅游人数的50%。

负责运营“爱达·魔都号”的是中国船舶集团旗下的中船邮轮科技发展有限公司。“作为中国本土的国际邮轮品牌，我们致力于融汇中西文化，打造‘更懂中国客人’的邮轮度假产品。”中船邮轮科技发展有限公司董事长杨国兵告诉记者，几个月来“爱达·魔都号”先后推出“邮轮+非遗”文化体验、民歌主题航次、茶文化主题航次、海上读书节等一系列活动，“6月下旬至8月底，我们还会举办2024夏季亲子主题活动，提供一系列融合文化创新和夏日趣味的暑期专属文化体验。”

“几个月来的运营情况，验证了爱达邮轮在海事性能、安全航行、船岸联动、商业模式、服务流程、客户体验等方面的能力，也体现了中国邮轮自主运营水平的提升。”在杨国兵看来，经过多年发展，我国邮轮经济已从过去的“过路经济”，逐步转变为涵盖邮轮运营、设计建造、配套供应链等领域的邮轮全产业链生态体系，推动我国成为全球邮轮市场的重要一极。

从全国来看，邮轮旅游市场正逐步回升。国家发展改革委产业发展司负责人霍福鹏告诉记者，去年9月国际邮轮复航后、全年中外旅客运输量达10.7万余人次；今年仅一季度就已超19万人次，呈现快速恢复和增长态势。

据霍福鹏介绍，邮轮产业上下游产业链长、带动性强、国际化程度高，覆盖装备制造、交通运输、休闲观光、金融保险、服务贸易等各方面的领域。近年来，有关部门完善产业发展政策体系，实施大型邮轮重大创新工程，打造邮轮运营服务品牌，优化邮轮客运港口布局，推动国际邮轮航线加快复航，积极打造特色精品旅游航线，推动我国邮轮产业持续向好。

设计建造方面，首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”成功运营，第二艘大型邮轮于今年4月进入下坞总装阶段，我国形成了大型邮轮自主建造能力。

运营服务方面，华夏国际邮轮公司成立并落户上海，有关企业强强联合，共同打造专业化、市场化、国际化运营服务团队。

基础设施建设方面，邮轮港口布局逐步完善，由北向南、从大连到三亚规划建设了13个邮轮始发港，接待国内外邮轮能力不断增强。

消费市场方面，邮轮旅游迅速恢复，在内河、沿海、日韩等传统航线基础上，开发了东南亚等新航线。入境邮轮航线加快恢复，今年以来已有21艘国际邮轮在我国境内港口开展运营。

“优化完善邮轮产业体系，对于提升船舶工业发展质量、挖掘消费市场潜力、满足人民美好生活需要等都具有积极意义。”霍福鹏表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门在邮轮运营管理、装备制造、配套建设、旅游消费等方面形成工作合力，从邮轮旅游市场供给和需求两端协同发力，完善政策体系、优化制度环境，全产业链系统推进邮轮产业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2024年06月26日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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